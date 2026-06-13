Signos: confira seu horóscopo deste sábado (13)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

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ALERTA DO DIA

Os taurinos ficam no alerta até às 10h07, e os astros aconselham não correr riscos durante este período. Não exagere nos gastos. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A fase é indicada para iniciar projetos por conta própria ou investir em sociedades. Positivo para fazer mudanças na sua casa. Aproveite o final de semana para acertar seu relacionamento.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você fica no alerta até às 10h07, e a rotina deve ser mantida enquanto estiver neste período negativo. Pegue leve com seu par afetivo. Saúde em baixa. Á a tarde tudo volta ao normal.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Aproveite o início da manhã para colocar em ordem os negócios e projetar seus próximos passos. A partir das 10h07, você passará a receber a influência do alerta. Tire o final de semana para descansar.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Período para acertar o que esta com problemas no trabalho. Passe sua relação afetiva a limpo e vai se sentir melhor. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. Convide a família para estar ao seu lado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Concretize negócios que estão parados. Pode programar compras ou mudanças em seu lar. Aproveite para fazer um programa com seu amor. Final de semana tranquilo ao lado da família.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Não perca as oportunidades que estão se abrindo. Melhora nas finanças. Uma paixão pode estar a caminho se você estiver sozinho. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima. Pode sair para se divertir.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Você esta com tudo e deve aproveitar para ganhar um dinheiro extra. No amor, evite guardar segredos da pessoa amada. Tire um tempo do final de semana para um passeio. Chances de ganhos em jogos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nada conseguirá segurar sua vontade de vencer. Novidades no setor doméstico. Resolva suas diferenças com seu par afetivo. Organismo em ordem. Viagens e passeios favorecidos.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você conseguirá muito dos seus objetivos. Demonstre carinhos e alegria com todos à sua volta. Bom astral com a família e amigos. Surpreenda seu amor, faça uma viagem ou passeio no final de semana.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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O momento astral indica que você deve aproveitar para equilibrar o andamento do seu trabalho. No amor, pode expor seus sentimentos sem medo. Viagens e passeios favorecidos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Pode dar sequência nos projetos que visem melhorar o ambiente familiar. Os astros pedem bons pensamentos. Abra seu coração e deixe a emoção falar mais alto. Final de semana neutro.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Bom dia para inovar e alcançar os objetivos. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Curta a boa energia desta fase ao lado da pessoa amada. Tudo certo no final semana.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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