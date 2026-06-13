Signos: confira seu horóscopo deste sábado (13)
Quem nasceu é uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.
ALERTA DO DIA
Os taurinos ficam no alerta até às 10h07, e os astros aconselham não correr riscos durante este período. Não exagere nos gastos. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
A fase é indicada para iniciar projetos por conta própria ou investir em sociedades. Positivo para fazer mudanças na sua casa. Aproveite o final de semana para acertar seu relacionamento.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Você fica no alerta até às 10h07, e a rotina deve ser mantida enquanto estiver neste período negativo. Pegue leve com seu par afetivo. Saúde em baixa. Á a tarde tudo volta ao normal.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Aproveite o início da manhã para colocar em ordem os negócios e projetar seus próximos passos. A partir das 10h07, você passará a receber a influência do alerta. Tire o final de semana para descansar.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Período para acertar o que esta com problemas no trabalho. Passe sua relação afetiva a limpo e vai se sentir melhor. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. Convide a família para estar ao seu lado.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Concretize negócios que estão parados. Pode programar compras ou mudanças em seu lar. Aproveite para fazer um programa com seu amor. Final de semana tranquilo ao lado da família.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Não perca as oportunidades que estão se abrindo. Melhora nas finanças. Uma paixão pode estar a caminho se você estiver sozinho. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima. Pode sair para se divertir.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você esta com tudo e deve aproveitar para ganhar um dinheiro extra. No amor, evite guardar segredos da pessoa amada. Tire um tempo do final de semana para um passeio. Chances de ganhos em jogos.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Nada conseguirá segurar sua vontade de vencer. Novidades no setor doméstico. Resolva suas diferenças com seu par afetivo. Organismo em ordem. Viagens e passeios favorecidos.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você conseguirá muito dos seus objetivos. Demonstre carinhos e alegria com todos à sua volta. Bom astral com a família e amigos. Surpreenda seu amor, faça uma viagem ou passeio no final de semana.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O momento astral indica que você deve aproveitar para equilibrar o andamento do seu trabalho. No amor, pode expor seus sentimentos sem medo. Viagens e passeios favorecidos.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Pode dar sequência nos projetos que visem melhorar o ambiente familiar. Os astros pedem bons pensamentos. Abra seu coração e deixe a emoção falar mais alto. Final de semana neutro.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Bom dia para inovar e alcançar os objetivos. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Curta a boa energia desta fase ao lado da pessoa amada. Tudo certo no final semana.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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