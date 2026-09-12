Signos: confira seu horóscopo deste sábado (12)

Quem nasceu nesta data é carismático e com muita força de vontade

QUEM NASCEU HOJE

Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Libra passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período. Procure descansar e repor as energias. Adie mudanças no trabalho para o começo da semana. Não entre em discussões com seu par afetivo e família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A fase positiva abre espaço para você colocar em prática transformações no trabalho. Aproveite o final de semana para levar adiante mudanças em seu lar. Tudo azul no amor. Saúde ótima.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O final de semana promete alegrias com seus familiares. Programe um passeio ou mesmo ficar em casa ao lado do seu par afetivo. Proteção de pessoas interessadas no seu sucesso profissional.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Tudo caminha como o planejado no trabalho. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Não faltará carinho e compreensão no amor. Chances de ganhos em jogos.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças que vem adiando em sua vida pessoal e profissional. Dia positivo para se divertir com seu par afetivo. Saúde com energia.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O período da manhã é indicado para acertar o andamento do seu trabalho. Aproveite o final de semana para sair com seu par afetivo. Proteção da sua família. Não deixe de cuidar da sua alimentação.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O Sol no seu signo traz uma fase de perspectivas promissoras no trabalho. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Um programa com seu par afetivo pode ser uma boa pedida. Final de semana positivo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você passa o dia no alerta e a rotina continua sendo o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Cuidado para não entrar em discussão com seu par afetivo por excesso de ciúmes. Saúde em leve baixa.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Suas idéias recebem apoio de todos os envolvidos no seu trabalho. O dia promete ser positivo para ficar ao lado da família. Descontraia-se junto do seu amor. Organismo excelente.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros indicam que o momento é para analisar o que esta acontecendo no seu trabalho. Resolva as pendências financeiras, e não saia do orçamento. O diálogo deve ser seu aliado no amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Saúde boa, mas não descuide da alimentação.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Viagens e contatos prometem aberturas no trabalho. Abuse da simpatia e sensualidade na vida afetiva. Fase para aproveitar a companhia da família e amigos. Positivo para compras de uso pessoal.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Aproveite o final de semana e promova um ambiente de harmonia com as pessoas à sua volta. Aproveite para preparar o terreno para mudanças no seu trabalho. Tudo azul no amor. Saúde excelente.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.