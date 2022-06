Signos: confira seu horóscopo deste sábado (11)

Da Redação

Os escorpianos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os escorpianos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – A paz de espírito que o astral reserva será de grande importância para os projetos de trabalho, familiar e convivência amorosa. A situação financeira melhora gradativamente. Final de semana tranquilo.

Touro – A sua competência brilha intensamente no trabalho. Alegrias no decorrer do dia. Pode contar com a proteção de colegas e sócios. Saia para encontros com familiares. Favorável para jogos.

Gêmeos – Você está bem posicionado no setor de trabalho. Chances de receber dinheiro que julgava perdido. Pode pensar em mudanças domésticas. Deixe a harmonia tomar conta de sua relação no final de semana.

Câncer – O momento não é um dos melhores, por isso deixe as negociações para outra fase. Não gaste fora do orçamento. Tire o final de semana para descansar e repor as energias. Evite ser possessivo com a pessoa amada.

Leão – O setor profissional está bem posicionado e as finanças entram no mesmo ritmo. Clima harmonia com a família, muito carinho e compreensão. Ideal para atividades de lazer com seu amor à noite.

Virgem – Deixe a garra tomar conta de suas ações. Aproveite as oportunidades para atingir objetivos. Apoio de amigos e sócios interessados em seu crescimento. Aceite convites para passeios com seu amor.

Libra – A fase é de sucesso. Pode fechar parcerias e associações. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Procure a companhia da pessoa amada e família no final de semana.

Escorpião – Você passa o dia no alerta, portanto não exagere em suas colocações. Mantenha a rotina no setor doméstico. O nervosismo poderá trazer muitas incertezas em relação à vida amorosa. Cuide da saúde.

Sagitário – Não deixe nada pendente no trabalho. Arregace as mangas e vá atrás dos objetivos. Procure estar envolvido com os problemas da sua família. O diálogo será importante com a pessoa amada.

Capricórnio – Com sua inteligência e criatividade alcançará o sucesso com mais facilidade. Novos negócios estão favorecidos. O amor está em alta e super motivado no final de semana.

Aquário – Os astros indicam uma fase de sucesso no trabalho, principalmente se souber aproveitar as oportunidades que estão a sua frente. Positivo para pequenas viagens. Deixe o romantismo tomar conta da sua relação afetiva.

Peixes – A indicação continua de acertos no campo de trabalho. Lembre-se, a boa convivência com seu par afetivo depende de você. Não descuide da saúde. Pode sair para se divertir.