Signos: confira seu horóscopo deste sábado (11)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

ALERTA DO DIA

Os geminianos passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante todo o sábado. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Cuidados com gastos fora do orçamento.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Use sua energia para acertar o andamento do trabalho. A fase é indicada para levar adiante mudanças na decoração de sua casa. No amor, aproveite para declarar o que sente ao seu par afetivo.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Vá atrás do que interessa ao trabalho. Acertos para questões que estavam emperradas. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você passa o sábado no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Não se irrite por qualquer coisa com a família. No amor, controle sua inconstância e o ciúmes.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O Sol no seu signo incentiva os negócios em parcerias. Aumento das finanças. Se esta pensando em firmar compromisso com a pessoa amada, vá em frente. Evite a rotina, saia para se divertir. Saúde com energia.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase traz resultados abaixo do que você esperava no trabalho. Procure analisar tudo com calma. No amor, uma dose de carinho e diálogo podem transformar seu relacionamento.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase produtiva no trabalho. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Fase para equilibrar o trabalho e ganhar um dinheiro extra. Procure a companhia da família no final de semana. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não faltará energia e oportunidades para fazer o que gosta, principalmente no trabalho. Finanças equilibradas. Tome a iniciativa com seu par afetivo. Final de semana tranquilo.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase em que alcançará seus objetivos no trabalho. Aproveite a fase positiva para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Pode esperar condições positivas para desenvolver seu trabalho. A companhia da família e amigos serão importante no final de semana. Sua estrela promete brilhar no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os planos profissionais pedem uma maior analise, e o crescimento neste setor só depende de você. Positivo para compras de uso pessoal. Aproveite o final de semana para se divertir com seu par afetivo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você esta bem posicionado e deve aproveitar para alcançar os objetivos no trabalho. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar sua vida a dois no final de semana.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.