Signos: confira seu horóscopo deste sábado (10)

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os arianos passam o sábado no alerta. A rotina deve ser mantida, principalmente com os gastos. Adie mudanças, compras e viagens. Evite imposições a pessoa amada e a família. Tome cuidado com exageros alimentares. Viagens neutras.

Áries – Você ainda passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Touro – Os astros acenam com boas perspectivas profissionais. Favorável para assinar documentos e resolver pendência financeira. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar, ganhando um novo impulso hoje.

Gêmeos – Conseguirá acertar o andamento do trabalho. Finanças em ordem. Dê mais atenção às necessidades da família. No amor, sua sensualidade esta a mil. Final de semana positivo.

Câncer – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo no setor profissional. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada.

Leão – A fase é favorável para incrementar os negócios. Lute por aquilo que acredita. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. O momento promete ser especial com seu par afetivo no final de semana.

Virgem – Estão abertas as portas para o sucesso profissional. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente.

Libra – Volte suas atenções para assuntos de rotina no trabalho. Faça um balanço nas finanças. Respeite a individualidade do seu par afetivo. Evite grandes agitações no final de semana. Não descuide da saúde.

Escorpião – Há boas perspectivas no trabalho. Pode sair para negociar, acertar parcerias e associações. Proteção da família. Quebre a rotina com seu par afetivo no final de semana. Tente em jogos e loterias.

Sagitário – Não há do que se queixar profissionalmente, você esta bem posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os objetivos. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família.

Capricórnio – Fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos no trabalho. Seu senso de oportunidade está em alta, o que fará se dedicar ainda mais aos projetos em andamento. Dia tranquilo no amor.

Aquário – Momento positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. A fase reserva momentos de entrosamento com seu amor.

Peixes – Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para colocar o setor de trabalho em ordem. Procure acertar as finanças. No amor, um sorriso e uma palavra de carinho podem fazer a diferença.

