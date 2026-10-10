Signos: confira seu horóscopo deste sábado (10)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Libra passam o sábado, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período negativo. Adie viagens e compras fora do orçamento. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Suas ideias recebem apoio no trabalho e retorno financeiro. O dia promete ser positivo para encontros com a família. Descontraia-se, evite a rotina. Amor com carinhos. Organismo excelente.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Pode ir em frente com mudanças que vem adiando no setor de trabalho. Dia positivo para rever antigos projetos. Amor com carinhos. Saúde com energia. Final de semana de bons fluídos.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase é positiva para acertar tudo o que esta pendente no trabalho. Pode se reunir com a família. No amor, deixe as boas energias tomarem conta do seu relacionamento.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Momento positivo para dar continuação nos seus projetos de trabalho. Pode contar com apoio para inovar. As finanças começam a se equilibrar. Tudo certo no amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você deve aproveitar para acertar tudo o que ficou inacabado no trabalho. Final de semana para se divertir com seu par afetivo. Abuse da simpatia quanto estiver com sua família.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase abre espaço para você colocar em prática mudanças em sua vida profissional. Saia para se divertir com seu par afetivo. Positivo para viagens a passeio. Saúde ótima.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você passa o dia no alerta, e a rotina será o melhor caminho a ser seguido durante o sábado. Evite ser exigente e não exagere com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os astros pedem paciência em tudo o que for realizar no trabalho. Resolva os problemas um de cada vez. A fase indica problemas financeiros. Dê atenção às necessidades da pessoa amada.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Coloque energia em tudo o que for executar no trabalho e alcançará ótimos resultados. Pode contar com apoio da família e amigos. Demonstre o que sente na vida a dois. Saúde perfeita. Viagens favorecidas.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Aproveite o bom momento para acertar seu trabalho. O final de semana promete um ambiente de harmonia com as pessoas à sua volta. Tudo azul no amor. Saúde excelente. Viagens favorecidas.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Um dia de perspectivas promissoras no trabalho. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Convide a família para estar ao seu lado. Evite a rotina na vida a dois. Use de hábitos saudáveis na alimentação.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Tudo caminha como o planejado no setor de trabalho. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Não faltarão carinhos e compreensão no amor. Saúde ótima.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.