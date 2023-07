Signos: confira seu horóscopo deste sábado (1º)

Os nativos de Sagitário passam o sábado no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muitos ideais. Irá defender suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal e profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o sábado no alerta. Evite negociar, acertar viagens ou empréstimo financeiro. O nervosismo pode trazer discussões com à família. Controle o que fala para não magoar a pessoa amada.

Áries – Aproveite o dia para colocar os afazeres profissionais e domésticos em ordem. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar às finanças. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Amor com carinhos.

Touro – Com boas ideias conseguirá acertar o trabalho e melhorar o setor financeiro. O período promete boas oportunidades. A vida familiar atravessa uma fase de harmonia. No amor, não deixe nada atrapalhar o relacionamento.

Gêmeos – Fuja da rotina, a fase é positiva para tentar coisas novas. A facilidade de se comunicar trará apoio importante. Pode sair para compras de uso pessoal. Inove na vida afetiva, saia para se divertir. Favorável para tentar em jogos.

Câncer – Fase que conseguirá projeção profissional e pessoal. Use e abuse da criatividade. Pode contar com a proteção de pessoas interessadas no seu sucesso. Tire um tempo para ficar ao lado da pessoa amada.

Leão – A determinação será a grande aliada neste período negativo. Coloque em ordem os negócios mais importantes. O diálogo deve ser usado na hora de tratar com sua família. Viva em harmonia com seu amor.

Virgem – A seriedade será a melhor aliada nesta fase para manter o trabalho em ordem. Acertos para quem está com problemas financeiros. O amor está em evidência. Programe o final de semana ao lado da família e amigos.

Libra – Transforme a rotina no trabalho e faça com que a produtividade aumente. Viagens prometem bons resultados. A família estará dando apoio que precisa. Se estiver sozinho pode surgir nova paquera.

Escorpião – Continue agindo através dos próprios esforços e alcançará os objetivos. O momento é positivo para fazer mudanças que estava adiando. Equilibre as finanças. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado.

Sagitário – Você passa o dia no alerta e os astros aconselham rotina durante esta fase desfavorável. Adie compras e mudanças. Não queira impor suas vontades as pessoas à sua volta. Amor com ciúme. Saúde neutra.

Capricórnio – Bem posicionado, você deve aproveitar para colocar o trabalho em ordem. Positivo para resolver pendência financeira. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. No amor, demonstre o que sente.

Aquário – Bem posicionado, os resultados de suas investidas devem ser acima das expectativas no trabalho. Positivo para receber dinheiro atrasado. Pode sair para festas e encontros de amigos. Amor com carinhos.

Peixes – Dia positivo para o unir útil ao agradável. Planos e viagens estão estimulados. Os astros reforçam sua força profissional. Novo amor para quem está sozinho. Pode sair para festas e encontros de amigos.

