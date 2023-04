Signos: confira seu horóscopo deste sábado (1º)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os leoninos passam o sábado no alerta

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece. Nada escapa aos seus olhos. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

Alerta

continua após publicidade .

Os leoninos passam o sábado no alerta, e o mais aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. Evite entrar em discussões com seu par afetivo e família. Viagens desfavorecidas. Saúde em leve baixa.

Áries - As influências estão positivas, aproveite este fator para ir atrás do que interessa. Fase em que não vai faltar cumplicidade com seu amor. Boa vitalidade física. Final de semana tranquilo.

continua após publicidade .

Touro – O seu astral esta altíssimo para promover mudanças. Os contatos estão favorecidos. Aproveite o final de semana para promover mudanças em sua casa. Amor com carinhos.

Gêmeos - Você passa o dia no alerta, e o mais recomendável será a rotina durante este período. Fuja de discussões com a família. No amor, esqueça os ressentimentos. Saúde em leve baixa.

Câncer – Fase que você contagiará a todos com sua energia. Novos negócios estão favorecidos. Seu carisma vai brilhar com a pessoa amada. Pode sair para se divertir no final de semana.

continua após publicidade .

Leão - Mudanças podem ser colocadas em prática na vida pessoal. Pode ir em frente com mudanças ou compras para o seu lar. Seu coração bate mais forte no amor. Tudo certo no final de semana.

Virgem – Os astros reforçam sua competência para conquistar o espaço que merece. Pode contar com apoio na parte financeira. Chance de transformar uma paquera em compromisso. Viagens e passeios estão favorecidos.

continua após publicidade .

Libra - Este é um período positivo. Você recebe energia para fazer ótimos negócios. Aproveite para mudar a situação financeira. No amor, não pense duas vezes para se acertar com seu par afetivo.

Escorpião – Comece o dia com calma, você corre o risco de ter perdas. Transfira tarefas importantes para uma fase mais positiva. No amor, de espaço par seu par afetivo. Final de semana neutro.

Sagitário – Coloque suas ideias em prática no setor de trabalho. Conte com a proteção dos colegas. Positivo para associações e parcerias. Fuja da rotina e busque novos estímulos com seu par afetivo no final de semana.

Capricórnio - Os negócios prometem deslanchar neste período. Terá apoio das estrelas para dar um salto na sua carreira. Oportunidade para ganhar dinheiro extra. No amor, sua sensualidade vai arrasar corações.

Aquário - A fase é positiva para dar sequência nos seus projetos. Favorável para compras de uso pessoal. Aposte no diálogo para ficar numa boa com seu amor. Chances de ganhos em jogos. Saia para se divertir.

Peixes – Você esta bem posicionado o que garante colaboração. Bom dia para acertar novos contatos, viagens e parcerias. Programe novos programas com seu par afetivo no final de semana. Pode tentar em jogos.

Siga o TNOnline no Google News