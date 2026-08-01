Signos: confira seu horóscopo deste sábado (1º)

QUEM NASCEU HOJE

É o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios. Tem um bom coração, por isso está sempre ajudando os mais necessitados. A família será seu porto seguro. É audacioso, virtuoso e forte.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Peixes passam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Não se deixe abater diante dos problemas, resolva tudo com calma. No amor, um bom diálogo será importante. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Estão abertas as portas para o sucesso no trabalho. Pode ir frente com as mudanças que pretende fazer no seu lar. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente. Saia para se divertir.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Não tenha receio de lutar por aquilo que acredita no trabalho. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Vida a dois protegida. Não descuide da saúde, uma caminhada fará bem.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Troque ideias com os colegas de trabalho, juntos conseguirão o sucesso com mais rapidez. Coloque as finanças em ordem. Dê mais atenção às necessidades da família. Evite a rotina com a pessoa amada.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Os astros renovam sua vitalidade, e reservam excelentes momentos no setor de trabalho. Ótima fase para mexer na decoração da casa. Amor com carinhos durante o final de semana.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Esta é uma fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos no trabalho, o Sol no seu signo abre as portas para o sucesso. Seu senso de oportunidade está em alta. Harmonia e romantismo no relacionamento.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Volte suas atenções para assuntos de rotina, lembre-se que você esta no seu inferno astral. Faça um balanço nas finanças. Não deixe a vida dois em segundo plano. Não descuide da saúde.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo profissionalmente. Favorável para acertos financeiros. Quebre a rotina e descobrirá novas motivações no relacionamento. Organismo perfeito.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Você esta bem posicionado e conseguirá visualizar o sucesso. Chances de ganhos em jogos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros acenam com boas perspectivas nos negócios. Favorável para assinar documentos e resolver uma pendência financeira. Use e abuse do charme para conquistar a pessoa amada. Saúde com energia.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Pode sair para negociar, acertar parcerias e associações. Proteção da família. Positivo para fazer mudanças na sua casa durante o final de semana. Explore o carinho na vida a dois.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O momento continua positivo para seguir adiante com mudanças e inovações no setor de trabalho. Pode programar mudanças ou viagens para o final de semana. Tudo certo com seu relacionamento.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você passa o dia no alerta, e os astros indicam rotina é indica como the melhor caminho enquanto estiver período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. No amor, dê espaço para seu par afetivo.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.