Signos: confira seu horóscopo deste sábado (09)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os escorpianos passam o sábado no alerta. Procure ser prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. O dia pede pensamentos positivos. A saúde esta em baixa e pede cuidados.

Áries – Fase bastante proveitosa. Você esta com pique de sobra para batalhar pelo seu sucesso. É hora de movimentar o seu circulo familiar. Astral de cumplicidade no amor.

Touro - Vá atrás do que interessa aos seus objetivos. Acertos positivos para questões emperradas. Aproveite e faça mudanças que vem adiando no seu lar. Procure estar ao lado da pessoa amada e família.

Gêmeos– Fase em que nada será capaz de atrapalhar sua caminhada. Com carinho e compreensão o seu par afetivo vai dar apoio total aos planos de expansão. Pode sair para compras de uso pessoal.

Câncer – Com o Sol no seu signo, este é um bom momento para assumir novos compromissos no setor profissional e pessoal. Aproveite o final de semana para pensar nos seus próximos passos.

Leão – O Sol na sua 12ª casa astral indica problemas no trabalho e até nas finanças. Expresse suas ideias com clareza sem impor nada. Procure se ajustar aos desejos da pessoa amada.

Virgem– Tudo indica que você conquistará seus objetivos. Seus méritos serão todos reconhecidos. Use de mais diálogo no amor. Procure a companhia da família.

Libra - Os planos de crescimentos estão favorecidos, e a rotina deve mudar para melhor. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Vida a dois em alta.

Escorpião - Você passa o dia no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Não force uma situação. Cuidado com a independência exagerada no amor. Saúde em baixa.

Sagitário - Os astros incentivam seus projetos. Atividades ligadas ao público estão favorecidas. Forte atração comandando a vida a dois. Pode tentar em jogos. Vá em frente com mudanças no seu lar.

Capricórnio – Estão ampliadas suas chances de sucesso. Procure a companhia de pessoas positivas. Dê mais atenção à saúde, principalmente a aparência. Tudo azul amor.

Aquário – Conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Não meça esforços para crescer. Dedique mais tempo a quem ama. Saúde recuperando o vigor físico.

Peixes – Use sua energia para conseguir seus objetivos. O diálogo será importante para manter a harmonia na vida a dois. Não deixe de se alimentar direito. Vida a dois protegida.

