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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (09)

Quem nasceu hoje terá facilidade para trabalhar com o público em geral

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 06:00:00 Editado em 08.05.2026, 13:49:11
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Signos: confira seu horóscopo deste sábado (09)
Autor Os aquarianos passam o sábado no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

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ALERTA DO DIA

Os aquarianos passam o sábado no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Mantenha seus negócios equilibrados. Contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças no setor de trabalho. Dia positivo para sair da rotina e se divertir. Astral carinhoso com seu par afetivo.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O Sol no seu signo abre espaço para colocar em prática mudanças em sua vida profissional. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Positivo para viagens, passeios e encontros de amigos.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Os assuntos profissionais, bem como questões financeiras exigirão atenção. Não deixe que boatos atrapalhem seu relacionamento afetivo. Procure a companhia da família no final de semana.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Aproveite o dia e promova um ambiente de harmonia no setor profissional. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. Astral carinhoso com seu par afetivo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Viagens e contatos prometem sucesso profissional. Positivo para compras e mudanças domésticas. Aproveite o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Tudo caminha como o planejado em seus projetos de trabalho. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. A paixão vai temperar sua vida afetiva no final de semana.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Aproveite a fase para acertar seu trabalho. Procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Dia ideal para encontrar amigos. Saúde boa. Viagens e passeios favorecidos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tudo se encaminha com uma certa tranquilidade no seu trabalho. O final de semana promete alegrias com seus familiares. Os astros dão novo tempero à sua vida afetiva.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Suas ideias recebem apoio dos colegas de trabalho. O dia promete ser positivo para encontros com a família e amigos. Vida a dois cheia de cumplicidade. Organismo excelente.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Coloque sua energia em tudo o que for realizar e alcançará resultados satisfatórios no trabalho. Pode contar com apoio da família e amigos. Carinhos e bons momentos com seu amor no final de semana.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você passa o dia no alerta, e a rotina será o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Não force a barra com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas no final de semana.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Um dia de boas perspectivas nos negócios. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado. No amor, procure o diálogo com seu par afetivo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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