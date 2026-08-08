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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (08)

Quem nasceu nesta data é inteligente, convincente e intenso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo deste sábado (08)
Autor Os geminianos passam o sábado no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem facilidade para o comando, pois não teme as responsabilidades. Por ter um bom coração estará sempre envolvido em trabalhos comunitários. A garra e força de vontade farão de você um vencedor. É inteligente, convincente e intenso.

ALERTA DO DIA

Os geminianos passam o sábado no alerta, período negativo. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Fique dentro do orçamento financeiro.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Pode iniciar novo projeto profissional. O céu indica que você esta com tudo para atingir seus objetivos no trabalho. Você seu amor, vão estar na mesma sintonia no final de semana.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Melhora acentuada do andamento do seu trabalho. Aproveite o final de semana para fazer um programa em família. Tudo azul no amor. Positivo para compras ou mudanças na decoração da sua casa

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você passa o dia no alerta, e o mais indicado e a rotina. Adie mudanças ou novo trabalho para o começo da próxima semana. Paciência no que se refere a pessoa amada e família.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O trabalho esta protegido e em fase de crescimento. As parcerias estão favorecidas. Período positivo ficar em casa mudando a decoração. No amor, você estará mais sedutor do que de costume.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O período do Sol no seu signo indica boas novidades no campo de trabalho. Fase em que pode acontecer a entrada extra de un dinheiro. O apoio do seu amor será fundamental. Bom relacionamento com sua família

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período em que você deve estabilizar o setor profissional. Gastos extras podem surgir. A indicação é de ficar em casa e repor as energias. Seu par afetivo estará cobrando mais atenção de sua parte.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A vida profissional esta ativada. Fase positiva para o setor financeiro, com entrada extra de dinheiro. No amor, o desejo de estar perto do seu par afetivo falará mais alto durante o final de semana.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Esta fase requer maior empenho de sua parte no trabalho. Mudanças e gastos podem desacelerar o setor financeiro. No amor, dê espaço para seu par afetivo. Final de semana neutro.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O trabalho flui bem e seu ritmo promete ser produtivo. Os astros favorecem novos acordos. Pode aguardar uma melhora financeira. Sua vida afetiva vai passar por momentos decisivos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase de estabilidade nos atuais projetos profissionais. Período oportuno para investir em suas ideias. Bons momentos com seu par afetivo no final de semana. Pode tentar em jogos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase em que você vê aumentada sua responsabilidade no trabalho. Tudo certo, incluindo a vida material e financeira. Sinal de forte atração com a pessoa amada. Momento para ir em frente com seus projetos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Este período promete ser agitado profissionalmente. O companheirismo vai marcar sua vida a dois. Faça uma mudança na decoração de sua casa no final de semana.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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astrologia HORÓSCOPO PREVISÕES sábado signos
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