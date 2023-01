Signos: confira seu horóscopo deste sábado (07)

Da Redação

Os cancerianos passam o sábado no alerta e os astros aconselham moderação com as pessoas à sua volta

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Áries – A sua comunicação e simpatia abrem as portas para o sucesso. Melhora no relacionamento com a pessoa amada. Pode aceitar convites para festas e reuniões. Demonstre o que sabe ao seu par afetivo.

Touro – Não devem faltar nesta fase oportunidades para você conseguir seus objetivos. Assuntos familiares devem ser resolvidos com facilidade. Convivência positiva na vida a dois. Pode sair para se divertir.

Gêmeos – Fase ideal para acertar seu trabalho. Dê mais atenção às necessidades da pessoa amada. Evite a rotina, saia para se divertir. Não deixe de se alimentar direito. Organismo em ordem.

Câncer – Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina. Procure descansar e repor as energias. Controle a possessividade para não magoar o par afetivo e família. Afaste-se de pessoas negativas.

Leão – O seu entusiasmo fará você se sobressair. Procure resolver as pendências domésticas. Poderá receber dinheiro atrasado Clima de cumplicidade no amor. Apoio da família e amigos.

Virgem – Você tem um dia favorável. Transformações positivas estão a caminho. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. Nenhuma barreira com a pessoa amada e família. Organismo em ordem.

Libra – Você está bem posicionado e deve aproveitar para deixar tudo em ordem. Dê apoio ás pessoas da família. Necessidade de segurança na vida a dois. Pode sair para festas e encontros de amigos.

Escorpião – O momento astral é totalmente positivo. Você esta com tudo para conseguir seus objetivos. Tudo azul na vida a dois. Saia para passeios durante o final de semana. Programe ficar ao lado da família.

Sagitário – Os astros mandam boas energias para resolver questões pendentes Aproveite o final de semana para fazer o que gosta. A sintonia com a família e amigos será importante. Boa vitalidade física e mental.

Capricórnio – Poderá firmar novos compromissos. Os esforços prometem recompensas financeiras. Ótimo astral para mudanças na decoração de sua casa. Deixe a harmonia falar mais alto na vida a dois.

Aquário – Use a diplomacia na hora de tratar com as pessoas à sua volta. Administre com sabedoria seus projetos. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Saúde neutra.

Peixes – Período para alcançar todos os objetivos. Conseguirá expor suas ideias com mais clareza. Favorável para viagens e passeios. Pode programar o final de semana ao lado da família. Saúde excelente.

