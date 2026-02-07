Signos: confira seu horóscopo deste sábado (07)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 16h14, e os astros aconselham não correr riscos durante este período. Não exagere nos gastos. Após esse horário os cuidados serão dos escorpianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Áries - A fase é indicada para iniciar projetos por conta própria ou investir em sociedades. Positivo para fazer mudanças na sua casa. Aproveite o final de semana para acertar seu relacionamento.

Touro – Você vai realizar muito dos seus objetivos no trabalho. Demonstre carinhos e alegria com todos à sua volta. Bom astral com a família e amigos. Surpreenda seu amor, faça uma viagem ou passeio.

Gêmeos - Não perca as oportunidades no trabalho. Melhora nas finanças. Uma paixão pode estar a caminho se você estiver sozinho. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima. Pode sair para se divertir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câncer – Você tem uma manhã para inovar e alcançar os objetivos no trabalho. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Curta esta fase ao lado da pessoa amada. Tudo certo no final semana.

Leão – Nada conseguirá segurar sua vontade de vencer. Novidades no setor profissional. Resolva suas diferenças com seu par afetivo. Organismo em ordem. Viagens e passeios favorecidos.

Virgem – Concretize os negócios que estão parados. Pode programar compras ou mudanças em seu lar. Aproveite para fazer um programa com seu amor. Final de semana tranquilo ao lado da família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Libra – Você fica no alerta até às 16h14, e a rotina deve ser mantida enquanto estiver neste período negativo. Pegue leve com seu par afetivo. Saúde em baixa. Á noite tudo volta ao normal.

Escorpião – Aproveite o período da manhã, para colocar em ordem todos os seus negócios. A partir das 16h14, você passará a receber a influência do alerta. Tire o final de semana para descansar, fique na rotina.

Sagitário – Pode dar sequência em projetos que visem melhorar o ambiente profissional. Os astros pedem bons pensamentos. Abra seu coração e deixe a emoção falar mais alto. Final de semana tranquilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capricórnio – Você está com tudo e deve aproveitar para ganhar um dinheiro extra. No amor, evite guardar segredos da pessoa amada. Tire um tempo do final de semana para um passeio. Chances de ganhos em jogos.

Aquário – O Sol no seu signo indica que você deve aproveitar para equilibrar o andamento do seu trabalho. No amor, pode expor seus sentimentos sem medo. Viagens e passeios favorecidos.

Peixes – Período para acertar o que está com problemas no trabalho. Passe sua relação afetiva a limpo e vai se sentir melhor. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. Convide a família para uma reunião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

