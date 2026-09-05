Signos: confira seu horóscopo deste sábado (05)

Quem nasceu nesta data é intenso, ajuizado e talhado para as vitórias

QUEM NASCEU HOJE

É decidido, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

ALERTA DO DIA

Os geminianos ficam no alerta até às 11h32, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Câncer nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Tudo o que fizer no setor de trabalho deve alcançar sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode tentar em jogos. Saúde excelente. Viagens favorecidas.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Aproveite as oportunidades que aparecerem no trabalho. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Final de semana positivo para passeios e viagens. Chances de jogos.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você começa o dia no alerta, e fica nesta fase negativa até às 11h32. Deixe as mudanças e acertos no seu lar para o período da tarde. Se acerte com seu par afetivo, não desgaste sua relação com ciúmes.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você acorda bem posicionado, e deve usar o período da manhã para acertar os próximos dois dias e meio. A partir das 11h32, você entrará no alerta e a indicação é de rotina e cuidados.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Acelere os planos de crescimento profissional. Positivo para compras ou mudanças no seu lar. Forte sintonia com seu par afetivo. Organismo excelente. Aceite convites para festas e passeios.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase em que o Sol no seu signo ajuda acertar a vida profissional. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos. Saia para se divertir com seu par afetivo. Use sua intuição em jogos.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O dia pede bons pensamentos e uma analise mais criteriosa do seu trabalho. Equilibre as finanças, evite gastos fora do orçamento. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes. Não descuide da alimentação.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque novos caminhos no trabalho. Demonstre seus planos com calma. Deixe sua energia surpreender sua família. Explore o diálogo com a pessoa amada no final de semana.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros aconselham você a ir atrás dos seus objetivos no trabalho e vida pessoal. Você tem tudo para atingir o sucesso. Aproveite o final de semana para se divertir ao lado do seu amor e família.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Procure usar mais energia no trabalho. Pode ir em gente com mudanças ou compras para o seu lar. No amor, deixe seus sentimentos transparecerem. Final de semana tranquilo.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase para expor suas ideias no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Dia positivo. Muita energia para se divertir ao lado dos amigos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.