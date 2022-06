Signos: confira seu horóscopo deste sábado (04)

Da Redação

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

continua após publicidade .

Alerta

Os leoninos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Deixe as mudanças e acertos profissionais para o começo da próxima semana. Evite ser intransigente com o par afetivo e família.

continua após publicidade .

Áries - Arregace as mangas e vá atrás dos objetivos profissionais. Invista no poder de comunicação. Seu amor esta ligado em você. Aceite convites para e reuniões com sua família.

Touro - A influência desta fase faz com que obtenha o sucesso desejado no trabalho. Bons momentos com a família no final de semana. A pessoa amada deve mexer forte com seu coração.

Gêmeos - Aproveite a fase do Sol no seu signo e promova mudanças para melhorar o ambiente de trabalho. Ótimo astral com seu par afetivo, não haverá rotina atrapalhando.

continua após publicidade .

Câncer – O setor profissional pede paciência para não haver perdas. Seja mais realista com seus gastos. O astral não estará dos melhores entre você e seu amor.

Leão - Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidados redobrados para não entrar em atritos com as pessoas à sua volta. Cautela nos negócios. Amor inseguro.

continua após publicidade .

Virgem - Excelente oportunidade para expandir os contatos comerciais. Alcançará logo os resultados financeiros. Pode acertar viagem a lazer. Afaste a rotina do seu relacionamento afetivo.

Libra - Explore a comunicação e capacidade profissional nesse período. Procure a companhia de pessoas positivas. Você tem caminho aberto para acertar seu relacionamento afetivo.

Escorpião - A ordem é ir atrás dos objetivos no setor profissional. Positivo para acertos financeiros. Surpresas vão marcar o sábado ao lado da pessoa amada. Saúde em ordem.

Sagitário - O empenho nos negócios será seu melhor aliado para alcançar o sucesso. A fase é positiva para acertar pendências. A paixão vai dar um colorido especial ao seu relacionamento afetivo.

Capricórnio - Novas oportunidades no trabalho é o que reservam os astros. Favorável para associações e parcerias. Organize suas finanças. Aproveite a maré de sorte e conquiste a pessoa amada.

Aquário – Seu trabalho atravessa uma fase de crescimento. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. A intuição está aguçada. A paixão vai deixar você nas nuvens no final de semana.

Peixes – Canalize mais energia para o campo profissional, e conseguirá bons resultados. Busque apoio da família e a cooperação dos amigos no final de semana. Libere o que sente quando estiver com seu amor.