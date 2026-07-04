Signos: confira seu horóscopo deste sábado (04)

QUEM NASCEU HOJE

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

ALERTA DO DIA

Os piscianos acordam no alerta, e os astros aconselham rotina. Tire o dia para descansar e repor as energias. Evite negociar, comprar no crediário ou pedir empréstimo financeiro. Procure ter mais paciência com o par afetivo e família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Fase em que terá apoio para tentar novos empreendimentos profissionais. Positivo para mudanças em seu lar. No amor, não se acomode. Saia para se divertir no final de semana.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Negócios em equipe devem ter retorno acima do esperado. Positivo para acertos financeiros. Não devem faltar novidades na vida a dois. Aceite convites para festas ou encontros de amigos. Organismo perfeito.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Momento positivo para transformações no trabalho. Aproveite o final de semana para realizar mudanças na decoração de sua casa. Dedique mais tempo para seu relacionamento afetivo. Saúde excelente.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você começa o final de semana a todo vapor. Pode sair para acertar parcerias e projetos por conta própria. Aproveite a maré favorável para promover mudanças em seu lar. Demonstre carinho no amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Os astros dificultam o andamento do trabalho. A ordem é manter tudo dentro do programado. As finanças pedem controle. Procure ter jogo de cintura com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Leve adiante novo projeto profissional. Analise parceria ou associação com alguém de sua confiança. Conseguirá vitória em assunto financeiro. Pode sair para passeios e viagens. Grande entusiasmo no amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Leve adiante os projetos que estão engatilhados no setor profissional. Procure curtir a família e amigos neste final de semana. Não descuide da saúde. Tente em jogos e sorteios.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Utilize seu senso prático e tire proveito dos projetos em andamento. Pode agir with ousadia no trabalho Conte com ajuda dos amigos. Positivo para compras de uso pessoal. Evite a rotina com a pessoa amada.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Analise as mudanças que estão acontecendo no trabalho, e coloque para funcionar os novos projetos. Tire um tempo para cuidar das pendências domésticas. Aceite convites para festas ou reuniões de amigos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

As influências são ótimas para o setor profissional. Perspectivas de crescimento financeiro. É tempo de unir forças e incrementar os contatos. Boa convivência com a pessoa amada e família. Vida social agitada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase é positiva para incrementar o setor profissional. Viagens e contatos ganham novo impulso. Curta família neste dia. Aposte no diálogo para manter a harmonia com a pessoa amada.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidado no setor de trabalho. Seja realista com as finanças, evite gastos fora do orçamento. Não queira impor somente suas vontades ao par afetivo e família.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.