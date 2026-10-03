Signos: confira seu horóscopo deste sábado (03)
Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.
ALERTA DO DIA
Os cancerianos passam o sábado no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder fiquem em casa recarregando as energias. Adie compras, viagens ou mudanças. Humor instável no amor.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Há boas perspectivas de crescimento no trabalho. Pode sair para encontrar a família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Quebre a rotina com seu par afetivo e faça um programa a dois.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Positivo para acertar pendências no trabalho. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. A fase reserva momentos de paixão com seu amor.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O trabalho da sinal de melhoras. Procure equilibrar suas finanças. Volte suas atenções para assuntos ligados a sua família. Aproveite o bom momento e faça um programa a dois com seu par afetivo.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante esta fase negativa. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com seu par afetivo.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
A fase é favorável para incrementar seu trabalho. O momento promete ser especial com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar ao lado dos amigos. Viagens e passeios estão na ordem do dia.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Fase em que você consegue equilíbrio no trabalho. Finanças em ordem. Pode convidar a família para ficar ao seu lado no final de semana. No amor, sua sensualidade esta a mil.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O Sol no seu signo traz um dos melhores períodos do ano no trabalho e vida familiar. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar. Chances em jogos. Sua energia esta em alta, aproveite.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O período antes do aniversário pede para que mantenha seu trabalho dentro do programado. Procure ouvir mais do que falar com a família. Fique ao lado do seu par afetivo. Saúde neutra.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Estão abertas as portas para o sucesso. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos no trabalho. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Pode tentar em jogos.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Tire proveito dos bons aspectos desta fase no trabalho. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para ficar ao lado da família. Procure acertar as finanças. No amor, um sorriso e uma palavra de carinho podem fazer maravilhas.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Não há do que se queixar, você esta bem posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os propósitos no trabalho. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.