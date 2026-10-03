Signos: confira seu horóscopo deste sábado (03)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos passam o sábado no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder fiquem em casa recarregando as energias. Adie compras, viagens ou mudanças. Humor instável no amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Há boas perspectivas de crescimento no trabalho. Pode sair para encontrar a família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Quebre a rotina com seu par afetivo e faça um programa a dois.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Positivo para acertar pendências no trabalho. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. A fase reserva momentos de paixão com seu amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O trabalho da sinal de melhoras. Procure equilibrar suas finanças. Volte suas atenções para assuntos ligados a sua família. Aproveite o bom momento e faça um programa a dois com seu par afetivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante esta fase negativa. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com seu par afetivo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase é favorável para incrementar seu trabalho. O momento promete ser especial com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar ao lado dos amigos. Viagens e passeios estão na ordem do dia.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase em que você consegue equilíbrio no trabalho. Finanças em ordem. Pode convidar a família para ficar ao seu lado no final de semana. No amor, sua sensualidade esta a mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O Sol no seu signo traz um dos melhores períodos do ano no trabalho e vida familiar. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar. Chances em jogos. Sua energia esta em alta, aproveite.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período antes do aniversário pede para que mantenha seu trabalho dentro do programado. Procure ouvir mais do que falar com a família. Fique ao lado do seu par afetivo. Saúde neutra.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Estão abertas as portas para o sucesso. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos no trabalho. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Pode tentar em jogos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Tire proveito dos bons aspectos desta fase no trabalho. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para ficar ao lado da família. Procure acertar as finanças. No amor, um sorriso e uma palavra de carinho podem fazer maravilhas.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Não há do que se queixar, você esta bem posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os propósitos no trabalho. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.