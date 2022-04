Da Redação

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (02)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de bom coração. Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Esta sempre ajudando os mais necessitados. É livre, bem-disposto e arrojado.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 13h51, e os astros indicam a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana os cuidados serão dos taurinos na vida pessoal e profissional.

Áries – Você passa o período da manhã no alerta e a indicação é de rotina até às 13h51. Adie todo tipo de gasto. Mantenha a calma diante dos problemas. A tarde tudo voltará ao normal com sua família e seu amor.

Touro – Aproveite a parte de manhã para acertar tudo o que é mais importante no seu lar e trabalho. A partir da 13h51, você passará a receber a influência da Lua desfavorecendo tudo o que for fazer.

Gêmeos – O seu astral está altíssimo para conseguir o que pretende. Os interesses em comum vão falar mais alto na vida a dois Pode aceitar convites para estar ao lado dos amigos.

Câncer – Ótima fase para exercer atividades com as quais se identifica. Período especial para acertar as finanças. Faça uma surpresa ao seu par afetivo. Programe o final de semana ao lado da família.

Leão – Invista no seu potencial e conseguirá atingir suas metas. Favorável para colocar em ordem o setor doméstico. Seu charme e simpatia serão notados pela pessoa amada. Organismo perfeito.

Virgem – É hora de contar com sua força interior para conquistar os objetivos. Realce seu charme. No amor, poderá desfrutar de momentos aconchegantes ao lado da pessoa amada.

Libra – Seu modo forte de encarar a vida vai contar pontos a seu favor. Utilize o final de semana para promover mudanças na decoração de sua casa. Bom dia para fazer planos com seu amor.

Escorpião – Você tem um dia de acertos. Sua comunicação vai surtir bons resultados. No amor, seu lado sedutor vai falar mais alto. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos.

Sagitário – Suas ideias poderão ser aproveitadas. O seu charme vai chamar à atenção das pessoas à sua volta. Tudo certo no amor. Aproveite o final de semana para se divertir.

Capricórnio – Fase em que você esta com alto astral para viajar e ampliar seus contatos. Proteção da família. Convide os amigos para estarem ao seu lado. Mude a rotina com seu par afetivo.

Aquário – A sorte esta ao seu lado quando. Sucesso para firmar ou conquistar seu espaço. Sinal verde para acertar parcerias. Esta é uma boa fase para se divertir com seu amor.

Peixes – Fase em que os projetos ganharão impulso. A convivência com a pessoa amada deverá melhorar bastante. Pode sair para se divertir e fazer um programa em família.