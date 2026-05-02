Signos: confira seu horóscopo deste sábado (02)

QUEM NASCEU HOJE

É o empreendedor, está sempre em busca de novos caminhos. Inimigo da rotina sente atração pelo desconhecido. Sua marca registrada é o profissionalismo. Conseguirá se sobressair na carreira que escolher. Comunicativo, incisivo e inteligente.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de escorpião passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Contenha seu impulso ou poderá ter problemas com seu par afetivo e família. Adie para quando estiver melhor mudanças no setor de trabalho.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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O momento é propício para acertar o andamento do seu trabalho. Demonstre mais carinho na vida a dois. Tire o final de semana para promover mudanças na decoração de sua casa.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase positiva para tomar decisões que vem adiando no setor de trabalho. Há chances de melhora nas finanças. A vida a dois deve se firmar. Pode sair para compras para o seu lar. Boa vitalidade física e mental.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O momento astral não é um dos melhores para mudanças no trabalho. Coloque suas contas na ponta do lápis. Com seu par afetivo e família, o diálogo será importante, não imponha suas vontades.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Coloque as ideias em prática para melhorar seu trabalho. O diálogo será importante para evitar aborrecimento com sua família. A vida a dois esta motivada, aproveite para acertos de convivência.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Deixe sua forte energia comandar o andamento no trabalho. Amplie os contatos para ter melhores resultados. Aproxime-se mais das pessoas que gosta. Tudo certo no amor.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O trabalho caminha sem grandes problemas. Fuja de gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Deixe a harmonia envolver o relacionamento durante o final de semana. Viagens favorecidas.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Aproveite o bom momento para equilibrar o trabalho. Procure trocar ideias com os colegas. Favorável para compras de uso doméstico. Evite a rotina, saia para se divertir com a pessoa amada. Saúde em ordem.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você passa o dia no alerta, e os astros recomendam rotina. Questões domésticas pedem paciência. Não force a barra com a pessoa amada. Evite ambientes agitados. Não descuide da sua saúde.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase que conseguirá melhores resultados no trabalho. Mantenha os gastos na ponta do lápis. Observe melhor às necessidades da pessoa amada e família. Tire mais tempo para fazer o que gosta.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Use sua capacidade para realizar trabalhos que gerem novos ganhos. Harmonia e tranquilidade com os amigos. Tudo bem com a família. Procure ficar perto do seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você continua bem posicionado e deve aproveitar esse fator para alcançar os objetivos profissionais. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Sintonia total na vida a dois.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você está bem posicionado e deve dar novo rumo ao trabalho. Favorável para acertos financeiros. Curta os bons momentos com a pessoa amada. Reúna-se com a família. Saúde em alta. Viagens favorecidas.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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