Signos: confira seu horóscopo deste domingo (7)

Os escorpianos ficam no alerta até às 18h10

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

continua após publicidade

Os escorpianos ficam no alerta até às 18h10 e os astros aconselham a rotina enquanto durar esta fase desfavorável. Procure descansar e repor as energias. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Sagitário nos próximos dois dias e meio.

Áries – Nas finanças, nem sempre é racional e os altos e baixos fazem parte de sua vida. Em alguns momentos da vida consegue ter muito dinheiro, mas na maioria das vezes emprega mal e tem tendência a esbanjá-lo.

Touro – Com sua capacidade de apreciar e, muitas vezes, criar o belo, faz do mundo um lugar agradável, mais confortável e muito mais bonito de se viver. A economia, a prudência e a diplomacia darão resultados positivos.

continua após publicidade

Gêmeos – Seu sistema nervoso é sensível e há necessidade de cuidados, como: dormir pelo menos 8 horas por noite, fazer exercícios. O dinheiro? Quem falou em dinheiro? Quando tem, ótimo! E quando não tem, paciência!

Câncer – A saúde no geral é boa e não oferece grandes problemas, mas, tem um “mas”, trata-se da ansiedade e a angústia que o faz comer desordenadamente, agredindo o aparelho digestivo e o fígado.

Leão – Detesta a palavra limite e gosta de comer bem. Problemas circulatórios, coração, úlcera, fígado e coluna são os pontos vulneráveis. Com relação ao dinheiro, não sabe impor limites e viver modestamente.

continua após publicidade

Virgem – Hipocondria é a palavra que o acompanha. Inconscientemente, descobre que sofre de inúmeras doenças... que se encontram somente em sua imaginação. Nas finanças, consegue se equilibrar.

Libra – Conquistará uma vida relativamente estável. Mas, com facilidade ajuda os que precisam e, muitas vezes, não encontra a devida retribuição aos que auxiliou.

continua após publicidade

Escorpião – Possui uma infinidade de predicados para alcançar uma situação financeira. Embora não seja pão duro, não gosta de gastar sem necessidade e, é por isso que, sempre tem uma reserva financeira.

Sagitário – Nas finanças é habilidoso e nasceu para ter uma vida próspera. Bom administrador, consegue com facilidade os cargos de chefia, quando não vê seus caminhos abertos para dirigir seu próprio empreendimento.

Capricórnio – Nas finanças consegue obter o suficiente para uma vida saudável, mas quando o dinheiro começa a aparecer pode tornar-se mesquinho e, com isso levanta a inveja de todos à sua volta.

Aquário – Os negócios não são o seu ponto forte, apesar de serem bastante gananciosos. Sempre terão mais sucesso se aceitarem dividir as responsabilidades do trabalho ou negócios.

Peixes – Nas finanças é desligado e não sabe administrar grandes empresas ou altas somas em dinheiro, pois pode ser levado pelas próprias fantasias em ganhar mais e perder o pouco que conquistou.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News