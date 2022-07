Signos: confira seu horóscopo deste domingo (31)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Conquistará o carinho e respeito das pessoas à sua volta. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o domingo no alerta e a indicação e para ficarem na rotina. Se puder tire o dia para ficar em casa e relaxar. Não entre em disputa ou discussões com seu par afetivo ou família. Saúde em leve baixa.

Áries – As arianas são enérgicas, impetuosas e com grande capacidade de tomar iniciativa. As nativas deste signo vão se sentir à vontade ocupando cargos de chefia e em profissões autônomas.

Touro – As taurinas são ligadas à terra, à materialidade (dinheiro) e à forma das coisas. Regido por Vênus, representa o corpo e a arte. As atividades são: arquiteta, engenheira, bancária, modelo e designer.

Gêmeos – As mulheres deste signo são versáteis e o seu forte é a comunicação. Regido por Mercúrio, as profissões são: jornalista, radialista, tradutora, intérprete, relações públicas, vendedora e escritora.

Câncer – Mulheres sensíveis, apegadas à família, às lembranças da infância e ao passado. O planeta é a Lua, o que confere um potencial para a imaginação. Profissões: atriz, fotógrafa, cineasta, pediatra e restauradora.

Leão – As leoninas nasceram com um potencial de liderança, são atraídas pelo sucesso, pela fama, luxo e, muitas vezes, pela ostentação. Profissões: cantora, empresária, líder política, comerciante de arte e decoradora.

Virgem – Mulheres regidas por Mercúrio são meticulosas. Costumam sair-se bem na prestação de serviços e são excelentes administradoras, médicas, nutricionistas, farmacêuticas e cientistas.

Libra – Voltadas para a beleza e com senso estético, são sociáveis. Regidas por Vênus o signo é representado pela balança. Profissões: advogadas, juízas, sociólogas, assistentes sociais, diplomatas e estilistas.

Escorpião – São mulheres que vivem de modo intenso, com capacidade para sentir as emoções profundamente. São atraídas por temas como morte, sexo e poder. Profissões: psicóloga, astróloga, policial e empresária.

Sagitário – mulheres idealistas, otimistas e expansivas. Estão sempre relacionadas com viagens e relações exteriores, filosofia e religião. Profissões: intérprete, filósofa, religiosa, piloto de avião e guia turística.

Capricórnio – São mulheres responsáveis, perseverantes e persistentes. Planeta regente Saturno. Profissões: gerente, contadora, diplomata, pesquisadora, administradora de empresas e perita fiscal.

Aquário – As aquarianas são pessoas de mente aberta, voltadas para o futuro e as grandes causas humanitárias Profissões: terapeuta holística, engenheira eletrônica, pesquisadora e líder comunitária.

Peixes – O planeta Netuno confere o dom da sensibilidade e da entrega. As profissões mais indicadas são: atriz, bailarina, escritora, médica, psicóloga, fotógrafa, oceanógrafa e compositora.

