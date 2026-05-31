Signos: confira seu horóscopo deste domingo (31)

QUEM NASCEU HOJE

É dono de uma personalidade marcante. Gosta de estar no comando e não teme o desconhecido. As modificações que fizer, devem vir acompanhadas de um planejamento muito grande. Terá um magnetismo muito forte com o sexo oposto.

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ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Não crie situações desagradáveis com as pessoas a sua volta, principalmente com seu par afetivo e família.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A energia intensa e fogosa torna-se um peso quando suprimida, e, por isso, será importante empregá-la de uma forma construtiva. Você tem muita força e energia, mas deve manter tudo isso sob controle.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O nativos deste signo é muito teimoso, e deveria tentar combater esta tendência. Você deve procurar também não se apegar demais à rotina e acabar sendo escravo de seus próprios hábitos.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Um defeito tipicamente das pessoas que nascem sob este signo, que poderá retardar o seu progresso, é a impaciência. Esta característica geralmente caminha junto com o seu temor pelo tédio.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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O senso de humor é um tanto ríspido, e às vezes pode magoar os outros muito mais do que era pretendido. Por outro lado são vulneráveis às agressões que sofrem, e podem se ofender facilmente.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A pessoa nascida neste signo precisa de elogios, mais do que a maior parte dos tipos do Zodíaco. Quanto mais elogios, maior o rendimento e mais alto o padrão de trabalho.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

É importante para o virginiano decidir se quer trabalhar em contato com o público ou atuar por detrás dos bastidores. Muitas pessoas trabalharão em meios de comunicação e darão excelentes jornalistas.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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A necessidade de harmonia na vida de um libriano é tão vital quanto sua necessidade de relações pessoais significativas. Para ele, a palavra “paz a qualquer preço” tem um sentido profundo e verdadeiro.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não existe nada de vago ou de indiferente no escorpiano. Tudo está muito bem delineado. Isso aparece no prazer pela comida e pela vida boa, pois comem e gastam bem e também em diversões.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O nativos deste signo é um tanto à vontade e, em algumas vezes, pode ocorrer uma exibição de displicência que, para pessoas mais formais, parecerá desconcertante.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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A comida para o capricorniano deverá ser saudável e pura: ele tende a gostar de vegetais mais do que a maioria das pessoas. Gosta também de assados, cozidos e sopas com muita proteína.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Um dos traços mais cativantes é sua amabilidade. Peça ajuda a um deles e você a terá, não porque ele está emocionalmente motivado para ajudá-lo, mas porque para ele é natural ajudar os outros.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

geralmente tem um potencial maior do que acredita ter. Um deles é uma forte via criativa, seja ela expressa na pintura, na dança, na patinação ou em qualquer outra manifestação a que se dediquem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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