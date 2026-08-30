Signos: confira seu horóscopo deste domingo (30)
Quem nasceu nesta data é vigoroso, objetivo e companheiro fiel
QUEM NASCEU HOJE
Trilhará sempre a linha da bondade, da caridade e do amor ao próximo. É o amigo para todas as horas. Alcançará todos os objetivos a que se dedicar. Se destacará no mundo profissional. Vigoroso, objetivo e companheiro fiel.
ALERTA DO DIA
Os arianos passam o domingo no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período. Se puder fique em casa descansando, fuja de ambientes agitados. Tenha paciência com seu par afetivo e família. Não descuide da alimentação.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Empreendedores, rápidos e dinâmicos. Segue seu próprio caminho e se irritam quando são questionados. Às vezes, infantis podem ocultar um sentimento de inadequação por trás da aparente autoconfiança.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçados. Sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos. Assumem as responsabilidades com firmeza e seriedade.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
A palavra, os gestos, a linguagem são importantes para eles que estão sempre abertos para o conhecimento e a intelectualidade. Possuem facilidade de expressão, de aprendizado e imaginação.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Os cancerianos possuem boa dose de diplomacia, e são mestres na arte da resistência passiva. Mas, quando magoados têm dificuldade para colaborar com os outros e se tornam inacessíveis.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Profissionalmente os leoninos atuam bem em posições de responsabilidade, comando e administração. Podem trabalhar em áreas ligadas à política, bolsa de valores, relações públicas e pedagogia.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O aprendizado surge da vivência. Como são muito voltados para a vida prática, podem ter uma visão estreita da vida, e são incapazes de falar sobre qualquer coisa que não seja o seu trabalho.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Os librianos sentem grande necessidade de companheirismo e só assim se sentem realizados. Contudo precisam manter sua própria individualidade dentro da estrutura de seus relacionamentos.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
A regeneração e a degeneração puxam para lados opostos numa constante batalha. Por isso oscilam entre tomar o caminho da elevação ou tomar o caminho da degeneração, se destruindo por ele.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Normalmente os sagitarianos são gregários, entusiasmados, honestos, e muitas vezes ingênuos. Por outro lado podem ser agitados, despreocupados, descuidados e extravagantes.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Os que nascem sob esta influência gostam da lei e da ordem e tendem a ser dogmáticos. Dominam as questões práticas, e nunca são desencorajados pelas coisas que dificultam sua escalada.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Os nativos deste signo gostam de expressar seus conhecimentos e se sentem à vontade numa roda de amigos. Seu instinto gregário sempre os levará para onde existem pessoas, ou as pessoas vão até eles.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Podem ser muito influenciados por fatores externos estes nativos. Tendem a não ser muito combativos, e sua aversão ao esforço pode torná-los indecisos para pensar e também de agir.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.