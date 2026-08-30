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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (30)

Quem nasceu nesta data é vigoroso, objetivo e companheiro fiel

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (30)
Autor Os arianos passam o domingo no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Trilhará sempre a linha da bondade, da caridade e do amor ao próximo. É o amigo para todas as horas. Alcançará todos os objetivos a que se dedicar. Se destacará no mundo profissional. Vigoroso, objetivo e companheiro fiel.

ALERTA DO DIA

Os arianos passam o domingo no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período. Se puder fique em casa descansando, fuja de ambientes agitados. Tenha paciência com seu par afetivo e família. Não descuide da alimentação.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Empreendedores, rápidos e dinâmicos. Segue seu próprio caminho e se irritam quando são questionados. Às vezes, infantis podem ocultar um sentimento de inadequação por trás da aparente autoconfiança.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçados. Sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos. Assumem as responsabilidades com firmeza e seriedade.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A palavra, os gestos, a linguagem são importantes para eles que estão sempre abertos para o conhecimento e a intelectualidade. Possuem facilidade de expressão, de aprendizado e imaginação.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Os cancerianos possuem boa dose de diplomacia, e são mestres na arte da resistência passiva. Mas, quando magoados têm dificuldade para colaborar com os outros e se tornam inacessíveis.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Profissionalmente os leoninos atuam bem em posições de responsabilidade, comando e administração. Podem trabalhar em áreas ligadas à política, bolsa de valores, relações públicas e pedagogia.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O aprendizado surge da vivência. Como são muito voltados para a vida prática, podem ter uma visão estreita da vida, e são incapazes de falar sobre qualquer coisa que não seja o seu trabalho.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Os librianos sentem grande necessidade de companheirismo e só assim se sentem realizados. Contudo precisam manter sua própria individualidade dentro da estrutura de seus relacionamentos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A regeneração e a degeneração puxam para lados opostos numa constante batalha. Por isso oscilam entre tomar o caminho da elevação ou tomar o caminho da degeneração, se destruindo por ele.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Normalmente os sagitarianos são gregários, entusiasmados, honestos, e muitas vezes ingênuos. Por outro lado podem ser agitados, despreocupados, descuidados e extravagantes.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Os que nascem sob esta influência gostam da lei e da ordem e tendem a ser dogmáticos. Dominam as questões práticas, e nunca são desencorajados pelas coisas que dificultam sua escalada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os nativos deste signo gostam de expressar seus conhecimentos e se sentem à vontade numa roda de amigos. Seu instinto gregário sempre os levará para onde existem pessoas, ou as pessoas vão até eles.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Podem ser muito influenciados por fatores externos estes nativos. Tendem a não ser muito combativos, e sua aversão ao esforço pode torná-los indecisos para pensar e também de agir.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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