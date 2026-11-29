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Confira o que os astros reservam para cada signo neste domingo, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa de personalidade marcante. Conquistará o carinho e respeito das pessoas à sua volta. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Leão passam o domingo no alerta e a indicação e para ficarem na rotina. Se puder tire o dia para ficar em casa e relaxar. Não entre em disputa ou discussões com seu par afetivo ou família. Saúde em leve baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

As arianas são enérgicas, impetuosas e com grande capacidade de tomar iniciativa. As nativas deste signo vão se sentir à vontade ocupando cargos de chefia e em profissões autônomas.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

As taurinas são ligadas à terra, à materialidade (dinheiro) e à forma das coisas. Regido por Vênus, representa o corpo e a arte. As atividades são: arquiteta, engenheira, bancária, modelo e designer.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

As mulheres deste signo são versáteis e o seu forte é a comunicação. Regido por Mercúrio, as profissões são: jornalista, radialista, tradutora, intérprete, relações públicas, vendedora e escritora.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Mulheres sensíveis, apegadas à família, às lembranças da infância e ao passado. O planeta é a Lua, o que confere um potencial para a imaginação. Profissões: atriz, fotógrafa, cineasta, pediatra e restauradora.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Elas nascem com um potencial de liderança, são atraídas pelo sucesso, pela fama, pelo luxo e, muitas vezes, pela ostentação. Profissões: cantora, empresária, líder política, comerciante de arte e decoradora.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Mulheres regidas por Mercúrio são meticulosas. Costumam sair-se bem na prestação de serviços e são excelentes administradoras, médicas, nutricionistas, farmacêuticas e cientistas.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Voltadas para a beleza e com senso estético, são sociáveis. Regidas por Vênus o signo é representado pela balança. Profissões: advogadas, juízas, sociólogas, assistentes sociais, diplomatas e estilistas.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

São mulheres que vivem de modo intenso, com capacidade para sentir as emoções profundamente. São atraídas por temas como morte, sexo e poder. Profissões: psicóloga, astróloga, policial e empresária.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

mulheres idealistas, otimistas e expansivas. Estão sempre relacionadas com viagens e relações exteriores, filosofia e religião. Profissões: intérprete, filósofa, religiosa, piloto de avião e guia turística.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

São mulheres responsáveis, perseverantes e persistentes. Planeta regente Saturno. Profissões: gerente, contadora, diplomata, pesquisadora, administradora de empresas e perita fiscal.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

As aquarianas são pessoas de mente aberta, voltadas para o futuro e as grandes causas humanitárias Profissões: terapeuta holística, engenheira eletrônica, pesquisadora e líder comunitária.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O planeta Netuno confere o dom da sensibilidade e da entrega. As profissões mais indicadas são: atriz, bailarina, escritora, médica, psicóloga, fotógrafa, oceanógrafa e compositora.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.