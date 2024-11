Signos: confira seu horóscopo deste domingo (27)

continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Exercerá papel de destaque em seu meio social. Tem facilidade para o comando, pois sabe se impor pela palavra. Está sempre em busca de novos objetivos, pois a rotina é sua maior inimiga. É engenhoso, correto e servirá de exemplo.

Alerta

Os virginianos passam o domingo no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesta fase negativa. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. No amor, às críticas podem trazer discussões. Adie viagens ou mudanças no seu lar.

Áries – É um dos mais dinâmicos do Zodíaco. Gostam de muita ação e, acima de tudo, apreciam decisões rápidas. Isso quer dizer que se sentem bem sob condições que à primeira vista, podem parecer estressantes.

Touro – São plácidos e dóceis por natureza. Assim, não sucumbem facilmente ao stress. Evitam as tensões levando a vida calmamente e esperando que os outros façam o mesmo.

Gêmeos – Parecem estar sempre com os nervos à flor da pele. Reagem instantaneamente aos estímulo e tem dificuldade em relaxar. Dão a impressão de que vão fraquejar por causa da fragilidade e nervosismo.

Câncer – Dizem que só ficam satisfeitos quando estão preocupados com alguma coisa. Se nada os preocupa, ele inventam! Ficam muito tensos e ansiosos, com assuntos, às vezes sem importância.

Leão – Gostam de calor, física e afetivamente falando. Adoram, cores alegres, diversão e conforto. Esperam ser amados e apreciados como acham que merecem, isto é, sendo o centro das atenções.

Virgem – Vivem as voltas com preocupações. Sua mente ativa, já que Mercúrio é o seu planeta regente. Por isso, estão sempre ansiosos com o que vai acontecer e com os resultados de suas ações.

Libra – Em geral são muito pacíficos, tolerantes, despreocupados e ligados ás coisas boas da vida. Ainda assim, costumam ter alguns transtornos, especialmente no que se refere a relacionamentos pessoais.

Escorpião – Muitos afirmam valorizar a mente acima da matéria e não sofrer tensões ou stress. Realmente, eles podem enfrentar enormes dificuldades e ainda assim parecerem serenos e confiantes.

Sagitário – Sua maneira de ser otimista significa que são tranquilos. Mesmo quando enfrentam uma situação que sempre lhes causou muitos problemas, se convencem de que, desta vez, tudo dará certo.

Capricórnio – Apreciam uma quantidade de coisas e situações que costumam causar tensão em outras pessoas. Por exemplo: gostam de viver sob pressão de precisar alcançar um objetivo determinado.

Aquário – São tolerantes e imprevisíveis; dificilmente alguém os associaria ao stress. A regência do planeta Urano ajuda-os a distender os nervos, embora o elemento Ar lhes dê um temperamento nervoso.

Peixes - O stress significa ter de se adaptar a padrões rígidos; viver num ambiente opressivo, com assuntos práticos e não poder se entregar àquilo de que gosta: sua poesia e imaginação.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

