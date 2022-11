Signos: confira seu horóscopo deste domingo (27)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Por ter personalidade marcante conseguirá influir com facilidade sobre a vida dos outros. Alcançará sucesso em carreiras liberais. Receberá o apoio de familiares e de amigos próximos em seus projetos. É arrojado, capacitado e de bom coração.

Alerta

O domingo começa desfavorável para os capricornianos até às 19h08, e a indicação é de cuidados enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – O ariano não se preocupa com o futuro, nem se incomoda com o passado. Embora seja briguento, não guarda mágoas. Seu maior problema é considerar apenas seu ponto de vista e, é aí que perde o equilíbrio na vida.

Touro – Possui responsabilidade, quando é positivo, é cumpridor de todos os seus deveres. É bastante prático e sabe lidar com as pessoas. Profundo apreciador das artes, da música, da natureza além de se ligar a terra.

Gêmeos – Gêmeos por ser um signo duplo, existem os que são indecisos, pacatos e esperam muito pela ação do destino. Gosta das viagens, mudanças de casa, cidade, estado e até de país.

Câncer – Para o canceriano a família e o passado são de grande importância para o seu lado emocional. Pode ter muitos talentos, por sua versatilidade, mas não se concentra em nenhum deles em seu próprio prejuízo.

Leão – O leonino age com nobreza, dignidade e elegância. Muito generoso com seus semelhantes, sabe agradecer a todos, pois sabe que sempre terá mais, tanto dinheiro como também poder.

Virgem - O maior problema do virginiano é que, às vezes, chega a ser implacável em suas observações, correndo o risco de colecionar inúmeros inimigos. Ofende-se com muita facilidade, faz disso uma verdadeira tragédia.

Libra – O signo de Libra representa o relacionamento, o casamento, o acordo, a cooperação, a busca por justiça e equilíbrio. Os librianos são sociáveis, refinados, delicados, simpáticos, gentis e diplomáticos.

Escorpião – O escorpiano é mais prático do que romântico. Sabe guardar segredos. Ciumento ao extremo, é bastante sugestionável, orgulhoso, mas bastante sensível. É tão complexo como o planeta que o governa.

Sagitário – O nativo de Sagitário abomina a ociosidade e precisa estar sempre ocupado profissionalmente e em seu lar. Encontra facilidade para cargos de chefia ou trabalhos feitos por conta própria.

Capricórnio – O capricorniano por ser capaz de planejar a longo prazo costuma satisfazer sua forte necessidade de progresso social e ascensão espiritual. Simboliza a responsabilidade e a superioridade.

Aquário – Gosta de colaborar e participar de encontros políticos. Apesar da independência, tenta dominar os que estão à sua volta, fazendo-os se sentirem escravos. Possui dons premonitórios e intuições fortíssimas.

Peixes – A sua intuição o ajuda a detectar as melhores oportunidades. Não é pessoa prática, como seu signo oposto Virgem, e precisará do apoio da família, do ser amado e dos amigos para se sentir protegido.

