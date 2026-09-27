Signos: confira seu horóscopo deste domingo (27)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa extremamente inteligente o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

ALERTA DO DIA

Os arianos passam o domingo no alerta e os astros aconselham calma diante das divergências. Evite ser possessivo com a pessoa amada. Deixe as mudanças e inovações para quando estiver fora dessa fase negativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Afetivamente estes nativos são conquistadores e calorosos, mas podem ser insensíveis às necessidades dos outros. Apaixonam-se intensamente, mas tem dificuldade para manter a relação.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Tem senso prático, é bastante esforçado e realizador. Muito espontâneo, tem paixão absoluta por tudo o que faz. Tem uma capacidade incrível de preservar as metas que traça, e termina sempre por atingi-las.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Falar da intimidade os amedronta e ficam inertes diante das exigências emocionais. Não gostam de se sentir presos a nenhuma pessoa ou lugar, e tendem a ser volúveis e superficiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A vida afetiva do canceriano está vinculada à segurança e à confiança. Prefere compartilhar seus momentos a dois no aconchego do lar. Tende a lealdade e a estabilidade.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Os leoninos quando estão amando, são generosos, demonstrativos, cobrem seu amor de atenções e declarações. Mas quem quiser estar ao lado de uma pessoa de Leão, precisa aceitar ficar num segundo plano.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Seu lado afetivo é agitado, com novos romances que acontecerão de maneira inesperada. Não se deixe iludir com a primeira impressão. Essa ebulição se alternará com períodos de tranqüilidade emocional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Tem uma vida social intensa, e cativa a todos com seu charme, sedução e sorriso de ternura. Deve se ligar para não se anular em função dos outros. Deve aprender com seu oposto Áries a ser mais impetuoso.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os escorpianos são fortemente ligados ao princípio do desejo e do impulso sexual, há uma tremenda força por traz de seus envolvimentos românticos. Anseiam por uma profunda e também íntima união.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O sagitariano tende a ser insensível, pois como busca o distante não observa quem está mais próximo. Para um relacionamento saudável precisam de aventura, novidade e dinamismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Os capricornianos tem grande respeito e responsabilidade pelos laços afetivos e familiares. Quando envolvidos emocionalmente tendem a ser leais e sinceros. Mas é muito difícil renderem-se às emoções.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Tem dificuldade nos relacionamentos íntimos e afetivos, pois preferem estar na companhia de muitas pessoas. Por serem individualistas e amantes da liberdade não suportam um relacionamento muito intenso.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Estes nativos são muito românticos, afetivos e carinhosos. Como vivem num mundo de sonhos e fantasias tendem a idealizar o amor, e tem dificuldade para lidar com o cotidiano da relação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.