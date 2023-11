Signos: confira seu horóscopo deste domingo (26)

Os taurinos ficam no alerta até o final da noite

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são seus pontos fortes. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até o final da noite, e a rotina deve ser sua companheira nesse período negativo. Se puder fique em casa e reponha as energias. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Homem ou mulher deste signo é um conquistador. Nasceu dotado e predisposto a conquistar o mundo e tudo que nele houver. Com seus correlatos de Leão e Sagitário, representa o fogo, o calor vital e o poder.

Touro – Traz ao mundo ao nascer, uma grande vitalidade, fortaleza física e firmeza de caráter, aliados a uma grande capacidade de concretizar seus desejos. Sua vida é cuidadosamente planejada.

Gêmeos – Este nativo é sobretudo um ser adaptável, mas eminentemente racional, dos que pesam sempre os prós e contras de toda empreitada, dos que não botam prego sem estopa.

Câncer – Este nativo é antes de tudo, um sonhador, uma criatura despreocupada e amorosa, às vezes sensível e exaltada, mas capaz de fazer valer a sua vontade e sua decisão em qualquer circunstância.

Leão – A pessoa nascida sob este signo é antes de tudo um forte. Recebendo sua força direto do Sol, é egocêntrica, autoritária e absorvente. Tem um brilho dourado em cada gesto. Ninguém consegue mudar um ponto de vista seu.

Virgem – Tem caráter prático, nervoso, mas inclina-se aos trabalhos pacientes e constantes. Por isso dizem que o seu signo é o da abundância, da cornucópia, e o identificam com a deusa das colheitas.

Libra – O nativo deste signo é antes de tudo um apreciador da beleza das coisas e dos seres. Sente-se apto a transmitir suas esperanças a todos os seus semelhantes, porque se interessa pela humanidade em geral.

Escorpião – É antes de tudo um ser incansável. Com Câncer e Peixes, representa a água, sua mobilidade e seu mistério profundo. A paixão, o grande impulso sexual e a mobilidade constante são suas coordenadas básicas.

Sagitário – Signo do elemento Fogo, junto com Áries e Leão, representa também a vivacidade e a conquista. Por isso é otimista, generoso e persuasivo. Tem uma grande boa vontade em relação ao seus semelhantes.

Capricórnio – É uma pessoa auto determinada, embora reservada e melancólica. Tendo vindo ao mundo sob este signo, terá uma mente ativa e prática, mas demorará bastante a tomar decisões.

Aquário – É um criador de ideias. Com seus correlatos de Gêmeos e Libra representa o Ar, a expansão, o movimento, a comunicabilidade e adaptabilidade. Está no mínimo, cem anos adiantado sobre sua própria época.

Peixes – É emotivo, com uma receptividade para as alegrias e tristezas deste mundo. Junto com Câncer e Escorpião, representa a Água, a passividade e a renúncia. Tem uma alma corajosa e boa e abnegação.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

