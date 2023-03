Signos: confira seu horóscopo deste domingo (26)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos passam o domingo no alerta

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Seus pontos de vista serão sempre profundos e analíticos. O amor acontecerá de forma natural. A família estará sempre ao seu lado. As viagens exercerão grande fascínio nesse nativo. A saúde será boa, mas deve controlar seu estado nervoso.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos passam o domingo no alerta e os astros aconselham a rotina. Não deixe o nervosismo trazer discussões com seu par afetivo e família Adie viagens e mudanças domésticas. Cuide com gastos extras. Saúde em baixa.

continua após publicidade .

Áries – Precisam de liberdade para tomar decisões. Tem dificuldade para atuar em horários rígidos. São bons líderes e buscam a eficiência, mas devido à sua impaciência podem não terminar o que começam.

Touro – A extrema necessidade de segurança faz com que tenham grande medo da perda, com isso se tornam avesso às mudanças e às inovações. Na tentativa de manutenção das coisas e valores, torna-se acomodado.

Gêmeos – Tem dificuldade para se adaptar às regras preestabelecidas, mas são capazes de tomar decisões sobre pressão. Para se sentir feliz, o ambiente de trabalho tem que lhes dar liberdade e movimento.

continua após publicidade .

Câncer – Os cancerianos podem trabalhar nas áreas ligadas à assessoria, imóveis, construção, cargos públicos, alimentação, suprimentos em geral. Geralmente não gostam que lhe digam como fazer as coisas.

Leão – No amor conduzem a relação como uma peça teatral, como algo mágico e suntuoso. Amam com classe e sem inibição, certos de que sempre agradarão. Leão possui natureza determinada, criativa e imaginação rica.

continua após publicidade .

Virgem – Modestos e discriminativos, gostam da rotina, são voltados para o serviço e, geralmente, o que fazem é bem feito. Prestam muita atenção os detalhes e, quando levam isso a extremos tornam-se exigentes.

Libra – Se reconhecerem dentro de um relacionamento é importante para que não mantenham a relação apenas para manter as aparências. Tendência para criar uma imagem social e nunca ter um estilo de vida verdadeiro.

Escorpião – É um signo de extremos, ignora o caminho do meio, levando a ferro e fogo suas aspirações. Por agir com todo o poder são capazes de realizar qualquer tarefa até o fim, independente do esforço exigido.

Sagitário – São vigorosos e naturalmente expansivos, atingindo seus objetivos com o poder do pensamento positivo. São intelectuais e se sentem à vontade com ideias, princípios e crenças abstratas.

Capricórnio – A extrema capacidade de trabalho esta associada à noção de que o sucesso significa segurança material, e os capricornianos trabalharão e farão planos para consegui-lo.

Aquário – Suas atividades são mais intelectuais do que físicas. São avessos a se envolverem nestas atividades, a não ser com observadores. Possuem interesse pelos problemas da humanidade e ganham respeito das pessoas.

Peixes – Devem evitar o fatalismo e perceber que não estão acorrentados a nenhum destino. É preciso que encare a vida realisticamente para realizarem tudo o que podem vir a ser, devendo deixar de lado a sua timidez.

Siga o TNOnline no Google News