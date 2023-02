Signos: confira seu horóscopo deste domingo (26)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem um temperamento muito forte, o que fará se destacar no mundo profissional. Gosta dos desafios. É uma pessoa com atitudes arrojadas. Sentirá vontade de estar sempre cercado de pessoas alegres. Empreendedor, inteligente e carismático.

Alerta

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 12h49, e a rotina é aconselhável durante este período negativo. Se puder tire o período da manhã dia para ficar em casa descansando. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos.

Áries – Impulsivo, diz exatamente o que pensa e por agir assim, deixa naqueles que o rodeiam a impressão de agressividade e intolerância, enfim, de alguém bravo, violento. Mas sua alma não é assim, o que existe é ingenuidade.

Touro – Costuma ficar ruminando todas as ideias e emoções. Tudo nele é lento e profundo. Aprecia a rotina e a boa mesa, portanto tem facilidade para engordar. Para este nativo o conforto é indispensável.

Gêmeos – É rápido no falar e capta instantaneamente tudo à sua volta. Deixa-se influenciar facilmente pela bondade alheia. Esforça-se por melhorar a si mesmo. É muito rápido em suas decisões e julgamentos.

Câncer – As emoções, a sensibilidade, enfim a essência da alma humana é o campo de atuação do canceriano. Embora se mostre rigoroso e intransigente, ele é no fundo, muito amoroso e magoa-se facilmente.

Leão – Tem a mente evoluída, pensa e age abertamente. Nasceu com energia e autoconfiança, suficiente para enfrentar todos os problemas. A característica mais evidente de quem nasceu nesse signo é sua postura imponente.

Virgem – São trabalhadores eficientes, produtivos e bastante prestativos. Nas relações pessoais mostram ângulos de personalidade que não são bem aceitos pelos demais.

Libra – Agem como semeadores da paz e procuram levar a concórdia e a tolerância com todos que convivem. Dificilmente expressam ira ou conflitos pessoais, mas quando o fazem, explodem pra valer.

Escorpião – Nunca deixará de ajudar o próximo, pois sente que tem uma missão durante a vida. A família tem influência muito grande em sua vida. Suas simpatias e antipatias são marcantes e transparecem a todo o momento.

Sagitário – São pessoas bastante dinâmicas, cheias de vitalidade e físico privilegiado, adoram praticar esportes ao ar livre. Honestos, perseverantes e ambiciosos não suportam a opressão ou qualquer tipo de restrição.

Capricórnio – Por serem regidos por Saturno conhecido na antiguidade como “deus do tempo”, eles têm um alto domínio sobre o mesmo. A vantagem sobre os outros nativos é que são estrategistas natos.

Aquário – Este nativo possui uma das inteligências mais brilhantes que alguém possa ter. Vivem em busca do êxito, amam a liberdade, mas são sensíveis aos problemas da humanidade.

Peixes – Misterioso e envolvente a percepção das pessoas deste signo, às vezes, precede a palavra. É o verdadeiro administrador do caos. Quando assume suas positividades tem chances de grande expansão financeira.

