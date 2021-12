Da Redação

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (26)

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para os trabalhos burocráticos, devido a sua tenacidade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 13h25, e a rotina é indicada durante este período negativo. Deixe tudo como esta e resolva os problemas com calma. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Este nativo sabe governar, e se destaca numa posição executiva. Possui muita energia e impulsividade. É jovial, espirituoso e incansável, além de bastante comunicativo. Dificilmente se coloca sob domínio dos outros. C. 823 M. 7899

Touro – Raramente negligencia o lar ou o troca por interesses externos. Qualquer desvio neste sentido será passageiro. O melhor meio de ter um taurino para sempre a seu lado é a esposa mostrar-se afetuosa. C. 235 M. 1164

Gêmeos – Não serve para uma mulher possessiva e ciumenta, pois deseja uma mudança constante. Em geral sua vida doméstica é superficial e terá que se casar com uma mulher que fique apenas presa nos interesses do lar. C. 102 M. 2733

Câncer – Sendo um tanto tímido e não gostando de se expor a perigos, dificilmente consegue manter ligações extra conjugais. A característica principal deste signo é a disposição gratuita, tenacidade e perseverança. C. 784 M. 9418

Leão – Os nascidos sob esta constelação exigem sempre ser o centro das atenções em todos os momentos, necessitando que a vida do lar e profissional gire em torno dele. C. 553 M. 4680

Virgem – Os nativos deste signo em geral não se mostra apaixonado, pessoal e possessivo. É mais convencional e tradicional, aceitando a vida doméstica por pertencer ao esquema social. C. 171 M. 0322

Libra – O libriano não se satisfaz facilmente, a monotonia não o seduz. No entanto sabe organizar sua vida com sabedoria. Sabe dirigir seu destino quando é positivo e tem um alto desenvolvimento intelectual. C. 915 M. 6937

Escorpião – Este nativo é um dos mais difíceis de conviver em termos de harmonia e entendimento num casamento. Isso só acontece quando a esposa acata cada desejo dele, faz tudo o que ele quer. C. 892 M. 5546

Sagitário – Nem todo sagitariano se casa, mas muitos dão bons maridos. Suas paixões pessoais são sadias e esportivas e aventureiras. O sagitariano médio é alegre, encarando o amor como uma feliz aventura. C. 306 M. 8678

Capricórnio – O capricorniano adapta-se facilmente ao esquema doméstico, mas pouco acrescenta a ele. Normalmente procura o casamento por motivo egoísticos, já que é um tanto frio e superficial. C. 423 M. 5011

Aquário – O nascido sob este signo será mais feliz casando com uma mulher de alto nível intelectual, cujos pontos de vista humanitários sejam compatíveis com o seu. Este signo simboliza o julgamento. C. 048 M. 7404

Peixes – O pisciano é um bom instrutor, mecânico, modelador, agricultor, religioso, escritor, ator, desenhista de projetos. É muito leal às amizades e se sacrifica por elas. C. 669 M. 3257