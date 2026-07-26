Signos: confira seu horóscopo deste domingo (26)

QUEM NASCEU HOJE

É o líder do seu grupo social. Está sempre á frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos ficam no alerta até às 10h45, e os astros aconselham rotina durante este período. Se puder aproveite para descansar e repor as energias. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidado serão dos capricornianos.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Atividade, esse é o lema deste signo. É líder por natureza cheio de coragem e não tem medo de nada. Audacioso, enfrenta tudo de cabeça erguida, sua personalidade é ardente e se apaixona pelo que faz.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Paciente, persegue a segurança que necessita para estar de bem com a vida. Possui ideias firmes e propósitos que não esquece. Pode ser explosivo às vezes. Transmite uma aparência confiável e inteligente.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Se destaca nas mais diversas atividades. Possui inteligência notável e uma capacidade de adaptação para qualquer situação. Não se cansa nunca, está sempre pronto a expressar suas ideias, criar soluções.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Sensível, cheio de emoções e amoroso. Tão protetor que chega a ser ciumento. Tem medo de ficar sem as coisas ou pessoas que ama. Mas, tem muita astúcia para realizar qualquer empreendimento.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

É o signo do brilho, da generosidade, da paixão. Esta sempre de bem com a vida. Busca a liderança das situações, quer todo mundo sob suas asinhas. Quer aparecer sempre, não importa o tamanho da extravagância.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Seu traço mais marcante seja a inteligência aprimorada e ágil. Gosta de adquirir experiência e, principalmente, de passá-la para as outras pessoas. Ao mesmo tempo adora criticar, analisar, detalhar as coisas.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

É charmoso, de personalidade agradável, costuma atrair boas conversas. Transmite tranquilidade e valoriza demais a paz. Luta por ela. Costuma-se dizer que ele consegue tudo o que quer, não importa os meios.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Costuma ter personalidade envolvente, sempre rodeada de uma aura de mistério e sensualidade. As pessoas não entendem bem o porquê, mas adoram estar perto dele. Possui muito magnetismo.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No amor, na vida, no trabalho está constantemente em busca de novos conhecimentos, quer investigar, descobrir tudo. Otimismo e facilidade de adaptação às mais variadas situações são suas características.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Cultiva a sabedoria e por isso suas ideias são realistas e simples. Em muitos casos chega a ser conservador. Pode se tornar pessimista, mas por outro lado é um batalhador incrível quando quer alguma coisa.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Tem grande senso humanitário. Mas, também é individualista em suas ideias, chegando a obstinação quando quer atingir seus ideais. Gosta de ser reconhecido como excêntrico, original.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

É intuitivo, sensível e inspirado, principalmente quando ama. É simpático e cheio de paixão pelas pessoas. É indeciso e possui várias facetas. Ora esta alegre e saltitante, ora tristonho e apagado.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.