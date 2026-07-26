Signos: confira seu horóscopo deste domingo (26)
Quem nasceu nesta data é sereno, intenso e decidido
QUEM NASCEU HOJE
É o líder do seu grupo social. Está sempre á frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.
ALERTA DO DIA
Os sagitarianos ficam no alerta até às 10h45, e os astros aconselham rotina durante este período. Se puder aproveite para descansar e repor as energias. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidado serão dos capricornianos.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Atividade, esse é o lema deste signo. É líder por natureza cheio de coragem e não tem medo de nada. Audacioso, enfrenta tudo de cabeça erguida, sua personalidade é ardente e se apaixona pelo que faz.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Paciente, persegue a segurança que necessita para estar de bem com a vida. Possui ideias firmes e propósitos que não esquece. Pode ser explosivo às vezes. Transmite uma aparência confiável e inteligente.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Se destaca nas mais diversas atividades. Possui inteligência notável e uma capacidade de adaptação para qualquer situação. Não se cansa nunca, está sempre pronto a expressar suas ideias, criar soluções.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Sensível, cheio de emoções e amoroso. Tão protetor que chega a ser ciumento. Tem medo de ficar sem as coisas ou pessoas que ama. Mas, tem muita astúcia para realizar qualquer empreendimento.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
É o signo do brilho, da generosidade, da paixão. Esta sempre de bem com a vida. Busca a liderança das situações, quer todo mundo sob suas asinhas. Quer aparecer sempre, não importa o tamanho da extravagância.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Seu traço mais marcante seja a inteligência aprimorada e ágil. Gosta de adquirir experiência e, principalmente, de passá-la para as outras pessoas. Ao mesmo tempo adora criticar, analisar, detalhar as coisas.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
É charmoso, de personalidade agradável, costuma atrair boas conversas. Transmite tranquilidade e valoriza demais a paz. Luta por ela. Costuma-se dizer que ele consegue tudo o que quer, não importa os meios.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Costuma ter personalidade envolvente, sempre rodeada de uma aura de mistério e sensualidade. As pessoas não entendem bem o porquê, mas adoram estar perto dele. Possui muito magnetismo.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
No amor, na vida, no trabalho está constantemente em busca de novos conhecimentos, quer investigar, descobrir tudo. Otimismo e facilidade de adaptação às mais variadas situações são suas características.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Cultiva a sabedoria e por isso suas ideias são realistas e simples. Em muitos casos chega a ser conservador. Pode se tornar pessimista, mas por outro lado é um batalhador incrível quando quer alguma coisa.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Tem grande senso humanitário. Mas, também é individualista em suas ideias, chegando a obstinação quando quer atingir seus ideais. Gosta de ser reconhecido como excêntrico, original.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
É intuitivo, sensível e inspirado, principalmente quando ama. É simpático e cheio de paixão pelas pessoas. É indeciso e possui várias facetas. Ora esta alegre e saltitante, ora tristonho e apagado.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.