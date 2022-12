Signos: confira seu horóscopo deste domingo (25)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Transmite muitas alegrias as pessoas à sua volta. Com sua força de vontade é capaz de grandes feitos. Conseguirá se destacar onde os outros não conseguiram. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É sincero, capaz e organizado.

Alerta

Os nativos de Aquário acordam no alerta, e os astros recomendam paciência com a família. Procure a confraternização neste dia especial. Deixe as preocupações de lado e viva em harmonia com às pessoas que gosta.

Áries – O dia é de confraternização e pensamentos positivos. Procure estar à disposição da família e amigos. Momentos de harmonia e carinhos com seu par afetivo. Organismo perfeito. Feliz Natal.

Touro – Não deixe nada de tirar o seu bom humor. Demonstre carinho e compreensão com as pessoas próximas. Esta é uma fase para refletir e rever os próximos objetivos. Cuide da alimentação. Feliz Natal.

Gêmeos – Tudo o que está ligado ao relacionamento afetivo e familiar continua em alta. Apoio para fazer as mudanças que vem adiando em sua vida pessoal. Ótimos momentos no amor. Viagens e passeios favorecidos. Feliz Natal.

Câncer – Dia para estar ao lado da pessoa amada e família. Procure captar as influências positivas do que esta acontecendo, e terá uma fase cheia de boas emoções. Positivo para viagens e passeios. Feliz Natal.

Leão – Aproveite este dia festivo para ficar ao lado da família e amigos. Adie por enquanto as mudanças que pretende fazer no setor doméstico. Demonstre o que sente ao par afetivo. Não descuide da aparência e saúde. Feliz Natal.

Virgem – Renove a fé naquilo que mais acredita. Aproveite o período positivo para estabelecer novas metas. Agite bastante a vida social e pessoal. Divirta-se com seu par afetivo, família e amigos íntimos. Tenha um Feliz Natal

Libra – Intensas transformações na vida pessoal. Procure ficar ao lado da família e pessoas amigas. Retribua de forma carinhosa as atenções que tem recebido. Pode programar viagens e passeios. Feliz Natal.

Escorpião – Aproveite intensamente a agitação deste dia, e fique perto das pessoas que tanto gosta. Estará dando e recebendo muitos carinhos. Faça uma surpresa ao seu par afetivo. Viagens e passeios favorecidos. Feliz Natal.

Sagitário – Preserve a harmonia com todos à sua volta. Com determinação e persistência conseguirá conquistar o que deseja. Olhe para frente e esqueça o passado. Saúde equilibrada. Faça uma surpresa ao par afetivo. Feliz Natal.

Capricórnio – A rotina nesta fase pode ser mudada para melhor. Hoje é dia de estar ao lado da pessoa amada e família e aproveitar tudo o que esta data traz de importante para o seu coração. Feliz Natal.

Aquário – Você passa o dia no alerta, e deve ter paciência para não se irritar com pequenas coisas. Tire o dia para relaxar e repor as energias. Preserve a harmonia em todos os momentos de sua vida. Saúde neutra. Feliz Natal.

Peixes – Estabeleça novas metas em sua vida. Força e apoio dos amigos não devem faltar nesta fase. Pode aceitar convites para festas e encontros. Fique atento com as necessidades de seu amor. Feliz Natal.

