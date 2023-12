Signos: confira seu horóscopo deste domingo (24)

Os geminianos acordam no alerta

Quem nasceu hoje

É movido pela persistência, por isso, alcançará sucesso em todos os empreendimentos profissionais a que se dedicar. Erguerá a carreira em bases sólidas. Tem forte preocupação pelas causas sociais. É constante, obstinado e arrojado.

Alerta

Os geminianos acordam no alerta, e devem ter cuidados especiais durante este período negativo. Evite entrar em disputas com as pessoas à sua volta. Controle a possessividade na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens neutras

Áries – Simpáticos, honestos e diretos com as amizades, como em tudo o mais na vida: Às vezes são presunçosos na maneira de falar e agir que chegam a assustar amigos. Feliz Natal.

Touro – Um amigo desse signo, é o tipo que, enquanto está sentando à mesa para um chá com bolo, dá bons conselhos, desde a pode das plantas até o melhor investimento financeiro. Feliz Natal.

Gêmeos – Faladores sociáveis, não têm dificuldade em fazer amigos. Valorizam a independência, e procuram amizades não só por companheirismo, mas pela partilha de ideias e debate. Feliz Natal.

Câncer – Não é fácil fazer amizades, já que tendem a estar envolvidos com a família. São reticentes em dar o primeiro passo, pois receiam ser rejeitados. Uma vez conquistados, é para sempre. Feliz Natal.

Leão – Não fazem amigos com facilidade. Há algo em sua dignidade e mesmo em sua ‘realeza’ que os impede. Quando abrem seu coração a alguém, se revelam amigos extremamente leais. Feliz Natal.

Virgem – Hesitante e com tendência a se subestimar, custará a fazer amigos. É que ele parece ser mais frio do que realmente é, e sua crítica ferina também ajuda a afastar as pessoas. Feliz Natal.

Libra – Uma boa companhia é importante, já, que, com seu charme, faz amigos facilmente. Possui uma rara combinação de cordialidade e despojamento, que propícia amizades duradouras. Feliz Natal.

Escorpião – São emotivos e descompromissados com as suas amizades, assim como em tudo o mais na vida. São reservados e exigem muita lealdade da parte dos seus amigos. Feliz Natal.

Sagitário – É naturalmente amigável. Pode encontrar um mais tímido, influenciado por um ascendente reservado. Como regra, será extrovertido, conversando com quem encontra. Feliz Natal.

Capricórnio – São reservados e extremamente seletivos quando se trata de escolher amigos. Como os escorpianos tendem a ter poucas amizades, mas leais e duradouras. Feliz Natal.

Aquário – Valorizam seus amigos. Tem o dom de fazer as pessoas se sentirem aceitas e amadas pelo que são. Não aceitam a inveja, e tendem a juntar um grupo eclético de amigos. Feliz Natal.

Peixes – São pessoas preocupadas com os amigos, nada é difícil para eles. Tendem a ter muitas amizades e, em consequência, gastam mais tempo e energia do que dispõem. Feliz Natal.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



