Signos: confira seu horóscopo deste domingo (24)

Quem nasceu hoje

Sua personalidade é forte e marcante, com isto conseguirá dominar todas as questões. Terá facilidade de contatos comerciais. Procure estudar bastante, pois através do aprendizado conseguirá atingir as suas metas. É competente, arrojado e meticuloso.

Alerta

Os nativos de Capricórnio ficam no alerta até às 20h31, e devem manter a rotina durante esta fase desfavorável O domingo pode se estressante, por isso, evite ambientes agitados e mudanças em seu lar. Se puder fique em casa descansando.

Áries – Os nativos de deste signo são donos de alto poder mental e energia para ir à luta, estão sempre prontos para aceitar novos desafios, abrir portas e comandar o próprio destino.

Touro – O taurino busca a segurança, assim com seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre trilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se como os nativos do elemento fogo.

Gêmeos – A inteligência e a enorme capacidade de comunicação estão entre as principais suas virtudes. Afinal, Mercúrio, seu planeta regente, age de maneira clara e positiva, dando-lhe habilidade, com graça e inteligência.

Câncer – Este é um dos mais sensíveis signos do zodíaco. Por ser regido pela Lua, as pessoas que nasceram nesta constelação coloca sem perceber ou analisar as emoções acima da razão. O coração fala mais alto.

Leão – Presença marcante, iniciativa, seguro de si, assim é o leonino que busca sempre o sucesso em tudo o que faz, é otimista em relação a si. O Sol é seu regente, o centro do nosso sistema solar.

Virgem – Caracteriza-se pela praticidade, capacidade de organização, são os grandes observadores (que enxergam primeiro o ruim, o feio e algumas vezes esquecem o conjuntos), são os grandes analíticos do zodíaco.

Libra – O libriano é ponderado, inteligente e mostra sua força na hora certa. Sabe tirar partido dos contatos e negociações. Versátil, se adapta em diversas funções, desde que possa trabalhar em ambientes agradáveis.

Escorpião – É audacioso, esbanja energia e sabe como ninguém usar a astúcia e inteligência para resolves os mais variados problemas. Empenha-se com grande determinação nas tarefas que decide fazer.

Sagitário – É o signo que tem a regência privilegiado de Júpiter, o mensageiro da filosofia e da fortuna. Foi presenteado pelos astros com muito boa sorte. É atraído por tudo que é grandioso, é o signo da eterna aventura.

Capricórnio – É antes de tudo, uma pessoa autodeterminada, objetiva, embora reservada e melancólica. Constrói sua vida passo a passo, colocando tijolo sobre tijolo, seu maior objetivo é ascender socialmente.

Aquário – Urano, seu planeta regente, o faz um inovador, um alquimista, que mistura o futuro (que ainda não veio), com o fluido de sua ânfora, distribuindo os novos conceitos de vida.

Peixes – O último signo do zodíaco é, confiante, inteligente, ingênuo, místico, exageradamente sensível, muito sonhador, sempre disposto a ajudar, colaborar e aliviar a dor alheia.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

