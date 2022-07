Signos: confira seu horóscopo deste domingo (24)

Da Redação

Os geminianos passam o domingo no alerta, e a indicação é de ter cuidados redobrados nesse período negativo

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável e sabe de sua capacidade.

Alerta

Gastos somente de primeira necessidade. Evite ser intransigente com a pessoa amada e família. Viagens desfavorecidas.

Áries – Este signo se apaixona muito rapidamente e tem força para amar como ninguém. Muitas vezes sonha demais e acaba se decepcionando, mas isso não é problema para ele, já que parte para outra rapidamente.

Touro – Apesar de serem ciumentas tem muito romantismo e sensibilidade, como se quisesse colocar a pessoa amada em um castelo e cuidar dela com todo o carinho do mundo, não deixando ninguém se aproximar.

Gêmeos – As pessoas nascidas neste signo não se prendem muito facilmente, mas em compensação, tem uma conversa legal e um jeito agradável de ser que fazem todas as outras pessoas se prenderem a ela.

Câncer – Os sonhos de amor fazem parte da sua vida. São amáveis quando estão apaixonados e fazem de tudo para deixar seu amor sempre feliz. Pensa antes de assumir um compromisso para não se arrepender.

Leão – As pessoas deste signo são dominadoras e gostam de mostrar toda sua paixão ao par. Sempre muito ardentes, também não medem sacrifícios para agradar quem amam ou quem pretendem conquistar.

Virgem – Se dedicam de corpo e alma ao amor. Não admitem que a pessoa amada fique por aí. Quer fidelidade e, luta com unhas e dentes. Tem poucas ilusões com as coisas do coração, mostram sinceridade de sobra.

Libra – O que torna os torna especial é seu jeito encantador que arrebata corações. Tem a sensibilidade a flor da pele e se magoa com facilidade, o que torna difícil a relação com pessoas de personalidade forte.

Escorpião – Para este signo não existe relação amorosa feliz sem um sexo bem gostoso. Se o amor for correspondido, então vai se tornar um dos mais fiéis e dedicados signos do zodíaco.

Sagitário – É mais um daqueles signos que se entregam totalmente ao amor. A diferença é que não se envolve com facilidade. Adoram novos romances e prefere ter um casinho aqui e outro ali, sem perder a liberdade.

Capricórnio – Tem dificuldade em ser carinhoso, mas é sempre fiel e solidário. Deixe a razão dominar a emoção sempre que necessário. Do mesmo jeito, ele também precisa de segurança e fidelidade da pessoa que ama.

Aquário – Dá muito valor as ideias e para a personalidade da pessoa amada, mas não se preocupa em ficar demonstrando. O problema, que para muitos é até a solução é que ele gosta de muita liberdade e também é ciumento.

Peixes – Luta com unhas e dentes para amar e receber amor. Faz verdadeiro malabarismo para envolver seu par com jogos românticos. Quando iniciam um relacionamento, põem fogo para que dê certo.

