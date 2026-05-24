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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (24)

Quem nasceu hoje é uma pessoa muito profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 06:00:00 Editado em 22.05.2026, 14:31:10
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (24)
Autor O domingo é desfavorável para os nativos de Virgem - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. Integro, racional e fiel companheiro.

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ALERTA DO DIA

O domingo é desfavorável para os nativos de Virgem. Procure cuidar, principalmente da alimentação. Não deixe seu temperamento forte ser um problema com seu par afetivo e família. Adie todo tipo de mudança no seu lar.

ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Seu maior problema consiste na tendência de agir movido pelo impulso. Deve investigar suas ideias evitando agir impulsivamente. Só assim poupará perdas pessoais e financeiras.

TOURO (21/04 a 20/05)

Possui uma das melhores qualidades para ser um marido excelente. Pode parecer severo, pois realmente existe uma tendência para intenso desejo físico. No entanto é digno de confiança e generoso.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O geminiano aprecia uma vida social ativa e gosta de estar em contato com as pessoas, assumindo muitas vezes uma atitude dependente do meio em que está ou das pessoas que lhe acompanham.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

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O canceriano não é de fácil convivência numa união, podendo criticar e achar falha, sendo exigente demais. O tipo negativo e demasiado passivo, indolente e comodista.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O leonino é bom e generoso provedor do lar e da família. Deseja sempre que os filhos e a esposa se destaquem na vida comunitário e sente orgulho quando isso acontece.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Para muitos é difícil compreender o virginiano, que numa conversa se mostra discreto e indiferente. É necessária maior convivência para conseguir o entendimento mesmo dentro de uma união.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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A imaginação é muito grande e leva o libriano a divagar, renovar ideias e recordar os belos ideais que não puderam ser realizados. Deve usar a imaginação para conquistar seu progresso.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Em questões românticas não é sempre seguro de si e seu temperamento apaixonado e afetuoso exige demonstração igual. Deve evitar o ciúme exagerado e irracional que o transforma em egoísta.

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SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O sagitariano precisa de uma esposa sensata e diplomática. Os familiares costumam ver o pior lado de sua personalidade, em vez do melhor, pois demonstra muito interesse pelos assuntos pouco difundidos.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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É bem verdade que o capricorniano parece marcar passo durante anos, mas o reconhecimento vem um dia, muitas vezes até de maneira inesperada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O aquariano é o mais afável e generoso de todos os signos zodiacais. É um amante ardente, cortes e sociável, aceitando o casamento como parte do esquema doméstico.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Tem boa possibilidade de aprender tudo o que quiser, pois sua memória é enorme e retém o conhecimento sem muito esforço. No trabalho se ajusta bem nas posições onde seja necessária a precisão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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Desafios Astrológicos Dicas de Convivência HORÓSCOPO previsões astrológicas signos do zodíaco virgem
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