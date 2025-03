Signos: confira seu horóscopo deste domingo (23)

Os capricornianos passam o domingo no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os capricornianos passam o domingo no alerta e a rotina deve estar presente durante essa fase negativa. Procure descansar e repor as energias gastas durante a semana. Evite a possessividade na vida a dois. Período desfavorável para viagens.

Áries – Áries é a primeira e a mais alta emanação da Trilogia do Fogo, representa tudo que se inicia. Áries é termo latino para carneiro, o primeiro signo do zodíaco, é um signo cardinal. É positivo regido pelo planeta Marte.

Touro – A pessoa de Touro é regida por Vênus e pertence ao primeiro signo do elemento Terra. Touro é o segundo signo do zodíaco, feminino. Possui uma captação magnética, que pode levá-lo a uma boa posição na vida.

Gêmeos – É o terceiro signo do zodíaco, é um signo de ar mutável. É um signo masculino, positivo, regido pelo planeta Mercúrio. Seu símbolo é o dos gêmeos. São mutáveis em suas opiniões, com muita inconstância.

Câncer – Quarto signo do zodíaco, Câncer é um signo cardinal de água. É um signo feminino, regido pela Lua. A principal originalidade deste primeiro signo da Água é a disposição quieta, tenacidade, economia e perseverança.

Leão – Quinto signo do zodíaco, é um signo fixo de fogo, positivo, masculino e regido pelo Sol. Leão é a segunda emanação do fogo e simboliza a força, a coragem e a grandeza de coração.

Virgem – É o sexto signo do zodíaco padrão, é um signo mutável de terra, feminino e regido pelo planeta Mercúrio. Virgem é a segunda emanação do elemento terra e simboliza a castidade.

Libra – Corresponde a sétima casa do zodíaco padrão, que rege o período entre 23 de setembro a 22 de outubro. Está relacionado com a sétima casa, relativa a uniões, e relacionamentos, busca o contato através do amor e afeto.

Escorpião – É o oitavo signo do zodíaco, um signo fixo de água, feminino e regido pelo planeta Plutão. Escorpião representa a morte e a transformação. São orgulhosos, explosivos e temperamentais.

Sagitário – É nono signo do zodíaco, um signo mutável de fogo, positivo, masculino e regido pelo planeta Júpiter. Sagitário é a última emanação do trígono do fogo, Júpiter é chamado popularmente de “A grande fortuna astral”.

Capricórnio – É o décimo signo do zodíaco, é um signo cardinal de terra. É um signo feminino, regido pelo planeta Saturno. Este signo faz par perfeito com Touro e Virgem. Ele representa a construção de uma estrutura sólida.

Aquário – É o décimo primeiro signo, é um signo de ar fixo. É positivo, masculino, regido pelo planeta Urano. Aquário representa a responsabilidade compartilhada, simboliza o julgamento.

Peixes – É o décimo segundo signo do zodíaco, é um signo de água, mutável, negativo, feminino e regido pelo planeta Netuno. Demonstra uma indiferença peculiar às coisas que, em geral, interessam às outras pessoas.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



