Signos: confira seu horóscopo deste domingo (23)

Quem nasceu hoje

Vencerá os obstáculos que surgirem, pois tem uma energia inesgotável. Sentirá atração pela vida pública, mas terá inclinação para atividades humanitárias. Estará sempre no comando das ações. É Vigoroso, empreendedor e companheiro fiel.

Alerta

Os librianos acordam no alerta, e a indicação é de rotina durante o domingo. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. No amor, controle as críticas em relação ao seu amor. Viagens desfavorecidas.

Áries – Esta mulher tem grande vigor físico, mental e sexual. Seu espírito de liderança reage bem diante de qualquer situação. Normalmente está de bem com a vida quando sente que está amando e sendo amada.

Touro – É uma mulher gentil, batalhadora, perseverante e tem grande tato e habilidade. Para conquistá-la é preciso romantismo. Quer todas as atenções voltadas para si. É sensual e nunca perde suas conquistas.

Gêmeos – Vivacidade, versatilidade e excelente poder de comunicação nunca faltam a esta mulher. Quer liberdade e luta por isso. Quando está interessada em alguém, mostra-se uma amante desejosa.

Câncer – A nativa deste signo é paciente, criativa, sensível e muito esperta nos negócios. Defende o lar e a família com rigor. Gosta de impressionar pelo visual. Mas no entanto, quer ser amada de verdade.

Leão – A leonina é generosa, amante das festas, tem também uma mente super poderosa. Quando está vivendo uma união afetiva sempre responde com muita paixão e vontade, embora seja possessiva.

Virgem – Organizada, com alto senso crítico, preocupada, séria, honesta e disciplinada. É assim a mulher deste signo. Os grandes momentos de amor de sua vida, geralmente acontecem numa fase mais adulta.

Libra – Dotada de muito charme, esta mulher faz muitos amigos. Tem seus momentos de ingenuidade, indecisão e pode as vezes, se deixar influenciar. Vive cuidando do corpo e gosta de ser elogiada.

Escorpião – Persistência, combatividade, determinação, emoções e sentimentos fortes esta mulher tem demais. Aprende tudo com grande facilidade e sabe se impor no lar ou no trabalho.

Sagitário – A sagitariana é bastante liberal, costuma dizer tudo o que pensa. Tem sinceridade, fidelidade de sobra e adora vencer desafios. No amor é jovial e fogosa, costuma encantar por ser inteligente.

Capricórnio – Honestidade, dignidade, ambição, determinação e prudência. Tudo isso e muito mais faz parte da personalidade desta mulher. Não gosta de ficar exibindo o que tem.

Aquário – Mulher de grande poder intelectual, idealista, independente, vive à procura de coisas novas para a sua vida. Vai sempre preferir amar, um homem que seja atencioso, cordial, criativo.

Peixes – Humildade, sensibilidade, gentileza, simpatia e muita prestatividade. Esta mulher é dependente e tímida, algumas vezes. Só que quando se trata de amor e sexo, tudo excita a fogosidade da pisciana.

