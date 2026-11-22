Confira o que os astros reservam para cada signo neste domingo, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Por ter personalidade marcante conseguirá influir com facilidade sobre a vida dos outros. Alcançará sucesso em carreiras liberais. Receberá o apoio de familiares e de amigos próximos em seus projetos. É arrojado, capacitado e de bom coração.

ALERTA DO DIA

O domingo começa desfavorável para os taurinos, e a indicação é de cuidados nos próximos dois dias e meio. Os astros pedem paciência com seu par afetivo e família. Procure ter cuidados com a alimentação e bebida. Viagens neutras.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O ariano não se preocupa com o futuro, nem se incomoda com o passado. Embora seja briguento, não guarda mágoas. Seu maior problema é considerar apenas seu ponto de vista e, é aí que perde o equilíbrio na vida.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O taurino possui responsabilidade, quando é positivo, é cumpridor de todos os seus deveres. É bastante prático e sabe lidar com as pessoas. Profundo apreciador das artes, da música, da natureza além de se ligar a terra.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Gêmeos por ser um signo duplo, existem os que são indecisos, pacatos e esperam muito pela ação do destino. Gosta das viagens, mudanças de casa, cidade, estado e até de país.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Para o canceriano a família e o passado são de grande importância para o seu lado emocional. Pode ter muitos talentos, por sua versatilidade, mas não se concentra em nenhum deles em seu próprio prejuízo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O leonino age com nobreza, dignidade e elegância. Muito generoso com seus semelhantes, sabe agradecer a todos, pois sabe que sempre terá mais, tanto dinheiro como também poder.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O maior problema do virginiano é que, às vezes, chega a ser implacável em suas observações, correndo o risco de colecionar inúmeros inimigos. Ofende-se com muita facilidade, faz disso uma verdadeira tragédia.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O signo de Libra representa o relacionamento, o casamento, o acordo, a cooperação, a busca por justiça e equilíbrio. Os librianos são sociáveis, refinados, delicados, simpáticos, gentis e diplomáticos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O escorpiano é mais prático do que romântico. Sabe guardar segredos. Ciumento ao extremo, é bastante sugestionável, orgulhoso, mas bastante sensível. É tão complexo como o planeta que o governa.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O sagitariano abomina a ociosidade e precisa estar sempre ocupado mental e fisicamente. Encontra facilidade para cargos de chefia ou trabalhos feitos por conta própria.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O capricorniano por ser capaz de planejar à longo prazo costuma satisfazer sua forte necessidade de progresso social e ascensão espiritual. Simboliza a responsabilidade e a superioridade.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O aquariano gosta de colaborar e participar de encontros políticos. Apesar da independência, tenta dominar os que estão à sua volta, fazendo-os se sentirem escravos. Possui dons premonitórios e intuições fortíssimas.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O pisciano com sua intuição o ajuda a detectar as melhores oportunidades. Não é pessoa prática, como seu signo oposto Virgem, e precisará do apoio da família, do ser amado e dos amigos para se sentir protegido.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.