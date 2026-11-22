Signos: confira seu horóscopo deste domingo (22)
Confira o que os astros reservam para cada signo neste domingo, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Por ter personalidade marcante conseguirá influir com facilidade sobre a vida dos outros. Alcançará sucesso em carreiras liberais. Receberá o apoio de familiares e de amigos próximos em seus projetos. É arrojado, capacitado e de bom coração.
ALERTA DO DIA
O domingo começa desfavorável para os taurinos, e a indicação é de cuidados nos próximos dois dias e meio. Os astros pedem paciência com seu par afetivo e família. Procure ter cuidados com a alimentação e bebida. Viagens neutras.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
O ariano não se preocupa com o futuro, nem se incomoda com o passado. Embora seja briguento, não guarda mágoas. Seu maior problema é considerar apenas seu ponto de vista e, é aí que perde o equilíbrio na vida.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
O taurino possui responsabilidade, quando é positivo, é cumpridor de todos os seus deveres. É bastante prático e sabe lidar com as pessoas. Profundo apreciador das artes, da música, da natureza além de se ligar a terra.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Gêmeos por ser um signo duplo, existem os que são indecisos, pacatos e esperam muito pela ação do destino. Gosta das viagens, mudanças de casa, cidade, estado e até de país.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Para o canceriano a família e o passado são de grande importância para o seu lado emocional. Pode ter muitos talentos, por sua versatilidade, mas não se concentra em nenhum deles em seu próprio prejuízo.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
O leonino age com nobreza, dignidade e elegância. Muito generoso com seus semelhantes, sabe agradecer a todos, pois sabe que sempre terá mais, tanto dinheiro como também poder.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O maior problema do virginiano é que, às vezes, chega a ser implacável em suas observações, correndo o risco de colecionar inúmeros inimigos. Ofende-se com muita facilidade, faz disso uma verdadeira tragédia.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O signo de Libra representa o relacionamento, o casamento, o acordo, a cooperação, a busca por justiça e equilíbrio. Os librianos são sociáveis, refinados, delicados, simpáticos, gentis e diplomáticos.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O escorpiano é mais prático do que romântico. Sabe guardar segredos. Ciumento ao extremo, é bastante sugestionável, orgulhoso, mas bastante sensível. É tão complexo como o planeta que o governa.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O sagitariano abomina a ociosidade e precisa estar sempre ocupado mental e fisicamente. Encontra facilidade para cargos de chefia ou trabalhos feitos por conta própria.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O capricorniano por ser capaz de planejar à longo prazo costuma satisfazer sua forte necessidade de progresso social e ascensão espiritual. Simboliza a responsabilidade e a superioridade.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
O aquariano gosta de colaborar e participar de encontros políticos. Apesar da independência, tenta dominar os que estão à sua volta, fazendo-os se sentirem escravos. Possui dons premonitórios e intuições fortíssimas.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O pisciano com sua intuição o ajuda a detectar as melhores oportunidades. Não é pessoa prática, como seu signo oposto Virgem, e precisará do apoio da família, do ser amado e dos amigos para se sentir protegido.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.