Signos: confira seu horóscopo deste domingo (21)

Quem nasceu hoje

Alcançará o sucesso no mundo profissional. É o líder do zodíaco, e consequentemente atingirá postos de chefia. Não desiste dos objetivos no primeiro obstáculo. A coragem é uma de suas maiores virtudes. Ativo, audacioso e vitorioso.

Alerta

Os geminianos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham manter a calma durante esse período negativo. A possessividade pode ser a causa de problemas com a pessoa a amada e família. Se puder tire o dia para descansar.

Áries – Nasceu para ser líder. É inteligente e tem coragem e ousadia para enfrentar a vida. É uma pessoa tão dinâmica que não suporta atrasos. Faça um programa diferente com seu par afetivo.

Touro – É o signo mais determinado. Mas, o que pode ser considerado uma qualidade, às vezes, se transforma em um defeito. É quando essa firmeza vira teimosia. Dia positivo ao lado do seu amor.

Gêmeos – Uma pessoa alegre. Esta é sua melhor definição. Pensa tão rápido que encontra a solução para os mais variados problemas num piscar de olhos. Dia indicado para descansar, não saia da rotina.

Câncer – É a sensibilidade em pessoa. Sofre quando sente que toda a sua dedicação não está sendo reconhecida. É muito ligado às pessoas da família. Coloque seus afazeres domésticos em ordem.

Leão – Tem um magnetismo tão grande que se torna irresistível para a maioria das pessoas. O problema é a sua arrogância, que também desperta a raiva. Aproveite este dia para se divertir ao lado da pessoa amada.

Virgem – É uma pessoa exigente. Ao mesmo tempo, é crítica e observadora. Esta sempre prestando atenção ao que acontece à sua volta. Não deixe de fazer o que gosta junto com seu par afetivo e família.

Libra – É uma pessoa da paz. Esta sempre em busca da harmonia para si e para as pessoas que a cercam. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado. Tudo azul no seu relacionamento afetivo.

Escorpião – Esta feliz quando as suas vontades são aceitas. É uma pessoa mandona ao extremo. Só que também é bastante sentimental e emotiva. No amor, aguarde uma grande surpresa para o seu coração.

Sagitário – Precisa ser livre para encontrar a felicidade. Não tem medo de enfrentar a vida. É otimista por natureza e acha que tudo acaba dando certo no final. O dia vai ter sua cara: cheio de novidades e aventuras.

Capricórnio – É uma pessoa avessa as mudanças. Conservador, acha que a segurança e a estabilidade são os itens mais importantes. Dia de ótimas energias, aproveite para fazer um passeio com seu par afetivo.

Aquário – É uma pessoa original e futurista que esta sempre envolvida em causas humanitárias e sociais. Fase em que os astros vão ajudar você a farejar boas oportunidades, principalmente no amor.

Peixes – Místico busca na natureza uma força superior, a energia para enfrentar os problemas. Fase em que pode ter ganhos extras com atividades realizadas em casa. A pessoa amada pode surpreender você.

