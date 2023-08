Signos: confira seu horóscopo deste domingo (20)

Os nativos de Libra passam o domingo no alerta

Quem nasceu hoje

A responsabilidade é uma de suas maiores virtudes. Tem facilidade para administrar. Gosta das coisas bem feitas, por isso não deixa nada inacabado. A família será seu porto seguro. Companheiro, generoso e aplicado.

Alerta

Os nativos de Libra passam o domingo no alerta, e a indicação e para ficar na rotina. O dia reserva algumas contrariedades, procure ter paciência com seu amor e família. Não descuide da saúde. Fuja de ambientes agitados.

Áries – A este signo agradam os móveis e as roupas da última moda, assim, é importante que tenha dinheiro para satisfazer estes desejos. Normalmente um ambiente luxuoso faz com que você se sinta mais poderoso.

Touro – É muito prático e tem o dom de acumular riqueza. Não se arrisca financeiramente, compra dentro de suas possibilidades, mas uma vez feita a fortuna, gasta sem preocupações. Vida próspera.

Gêmeos – Seu gosto varia do mais simples ao refinamento, de acordo com seu meio e sua mentalidade. Não é pão duro e enfrenta as despesas alegremente. Gosta de roupas e móveis que tenha harmonia e beleza.

Câncer – Tem sentido agudo dos valores, talento para fazer dinheiro e, melhor ainda, sabe conservá-lo. Sua necessidade de segurança pode torná-lo rico. Ele sabe que o dinheiro adquire bons bens de uso pessoal.

Leão – Sua fraqueza em gastar mais do que pode causa um desgaste em sua vida. Por outro lado gosta de dar e receber presentes caro, é nesse ponto que se perde e gasta mais do que pode.

Virgem - É consciente do valor do dinheiro e procura meios diferentes para tornar-se rico. Gosta de investir em bens de luxo. Sempre luta pela fortuna e trabalha acima do normal para conseguir o que precisa.

Libra – Apesar de ter uma natureza generosa e calma, você não é nada tolo e, se alguém quiser lhe passar a perna saberá tirar partido da situação. Gosta do luxo e dos acessórios.

Escorpião – É inteligente e normalmente conserva a calma e o sangue frio em situações de emergência. Não é uma pessoa presa a normas, gosta da vida boa, gosta de frequentar bons restaurantes e ter boas roupas.

Sagitário – Tem inclinação para os negócios, e as oportunidades surgem a todo o momento. Somente a maturidade é que o tornará rico. Para este nativo não é o exterior que vale e sim o interior.

Capricórnio – É uma pessoa que não se arrisca, mas investe seu dinheiro em coisas das quais tem certeza do lucro. Seu gosto é bastante antigo, gosta de objetos do passado, mas se veste de maneira sóbria.

Aquário – Precisará de grandes esforços e paciência, mas no futuro terá ótima situação financeira. Gosta de ter um recanto só seu. O sucesso vai acontecer, mas pode demorar um pouco.

Peixes – Sua preocupação em ganhar dinheiro será muito grande o que poderá retardar um pouco sua vida. Como tem um grande instinto comercial, consegue comprar móveis e roupas com bons descontos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

