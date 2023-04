Signos: confira seu horóscopo deste domingo (2)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Vai utilizar suas energias de modo muito positivo para o progresso pessoal. Os assuntos envolvendo familiares terão prioridade em sua vida. Sua desenvoltura será importante no campo social. Fará bons amigos. Terá vida longa e saudável.

Alerta

Os nativos de Virgem estão no alerta desde às 07h58, e a rotina é indicada enquanto estiver nesta fase negativa. Tire o dia para descansar e repor as energias. Fuja de discussão com seu par afetivo e família. Saúde em baixa

Áries – É o primeiro signo do zodíaco, é o símbolo da individualidade. Ele representa os inícios e tudo aquilo que necessita de impulso para começar. Este signo é empreendedor, cheio de iniciativa e vitalidade.

Touro – Estabilidade, praticidade e segurança são qualidades que possui por ser a combinação do elemento Terra com a qualidade Fixo. Assim como uma montanha, ele é sólido e firme e gosta de tranquilidade.

Gêmeos – Comunicativo. Essa é a melhor maneira de definirmos Gêmeos. Signo do elemento Ar, ele simplesmente não conseguiria viver se não pudesse se expressar livremente. É esperto, inteligente e versátil.

Câncer – É conduzido pela emoção, pertence ao elemento Água. Regido pela Lua, suas emoções variam de acordo com as fases lunares. Talvez essa ideia possa assustar qualquer um, mas é assim que se comporta.

Leão – A característica mais evidente da personalidade vem do fato deste nativo ter o Sol como seu regente. E assim como tudo gira em torno do astro-rei, este signo é o centro de todas as atenções.

Virgem – Por ser do elemento Terra e de qualidade Mutável, nenhum outro signo tem uma capacidade de discernimento tão grande como Virgem. Este nativo sabe como ninguém separar o que é bom e útil.

Libra – É simbolizado pela balança, não significa que estes nativos sejam perfeitamente equilibrados. Parece até ser uma dedução lógica. Mas, neste caso, Libra, oscila sempre de um lado para outro.

Escorpião – Os olhos dos nativos deste nativo são penetrantes, com uma intensidade muito hipnótica. O olhar mergulha profundamente em você, impiedosamente, como se estivesse penetrando a sua alma.

Sagitário – Sempre atira suas flechas para um horizonte e em seguida galopa para persegui-las. É exatamente assim que Sagitário pode ser visto. Porém o que interessa para este nativo não é alvo, mas o fato de atirar.

Capricórnio – Trabalhador, perseverante, prudente, materialista, organizar e responsável. Por estas características, logo muitos capricornianos assumem cedo trabalhos difíceis e novas responsabilidades pessoais.

Aquário – Os nativos de Aquário, signo do elemento Água e da qualidade Fixo, são dotados de uma capacidade mental concentrada e profunda, acentuada por uma atitude inventiva de quem tem os olhos no futuro.

Peixes – O último signo do zodíaco é uma combinação do elemento Água com a qualidade Mutável, o que torna este signo mais sensível do que os demais. Sua sensibilidade é tão grande que parece não ter limites.

