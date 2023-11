Signos: confira seu horóscopo deste domingo (19)

Os aquarianos passam o domingo no alerta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa de ideias inovadoras. Alcançará sucesso profissional, graças a sua capacidade de análise. É o amigo das horas difíceis. A família será presença marcante durante sua existência. Criativo, amoroso e inteligente.

Alerta

continua após publicidade

Os aquarianos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina durante esta fase negativa. Procure descansar a repor as energias gastas durante a semana. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas.

Áries – Pode gostar de uma vida social agitada, mas prefere que a pessoa amada fique em casa cuidando de tudo. Calmo? Não, ele é impaciente e nervoso, principalmente quando não consegue ter poder.

Touro – Não é do tipo sentimental. Pelo contrário. Prefere passar a imagem de uma pessoa discreta e comportada. Só quem faz parte de seu seletivo círculo de amizades conhece o lado brincalhão deste signo.

continua após publicidade

Gêmeos – Em sua mente, deve ter o espaço para a criatividade mais do que sagrado. Tem a capacidade de criar qualquer coisa e, imediatamente, substituí-la por outra mais moderna. Ele não para de ter ideias.

Câncer – A pessoa deste signo não gosta de seguir a moda à risca, porque não faz parte de sua personalidade. Prefere exibir sua individualidade pela maneira de se vestir e se destacar por ser diferente dos outros.

Leão – Acredita plenamente nos amigos. Antes de se associar a alguém, faz um rigoroso exame dessa pessoa, assim é o leonino. E se ela o decepcionar, ele interpretará isso como um fracasso pessoal.

continua após publicidade

Virgem – Quando vê alguém numa situação complicada, ouve as queixas, reclamações e histórias. Com facilidade, separa as emoções dos fatos e rapidamente se mostra disposto a socorrer os outros.

Libra – Supersensível, sem contar que tem uma notável memória para detalhes e uma gigantesca capacidade de criação. A combinação traz senso de justiça e uma grande capacidade de persuasão.

continua após publicidade

Escorpião – Mais do que inteligente, é astuto. Sensível e compreensivo, se fizer bom uso da sua esperteza, seu destino será feliz. É nervoso e desconfiado, e por isso pode ter ataques de ansiedade.

Sagitário – Age com rapidez e inteligência, mantendo a cabeça fria, apesar de intimamente estar nervoso e preocupado. Do tipo que avança rapidamente, seu faro faz com que tenha lucros enormes.

Capricórnio – Não se deixa abater, reúne forças e sai lutando pelo seu ideal. Está sempre gerando novas ideias e projetos. O problema é colocar tudo isso em prática. Sonhar apenas, não é suficiente, é preciso agir.

Aquário – No amor, é um problema, sabe que as pessoas responsáveis são as que preenchem suas necessidades, mas dificilmente consegue se relacionar com elas.

Peixes – Quem gostar deste signo, tem de primeiro ganhar sua confiança. Ele (a) ama alguém que seja forte, mas com um traço de sentimentalismo. Não tenha medo de exagerar nos elogios.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News