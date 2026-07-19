Signos: confira seu horóscopo deste domingo (19)

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Quem nasceu nesta data é competente, carismático e aplicado

QUEM NASCEU HOJE

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos na vida profissional. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar dos demais. Competente, carismático e aplicado.

ALERTA DO DIA

Domingo desfavorável para os librianos. Se puder fuja da agitação e fique em casa descansando. Controle seu humor para não magoar as pessoas à sua volta, principalmente seu amor. Evite gastos fora do orçamento. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Signo de fogo, regido por Marte, confere, entre outras coisas, a vontade de expandir-se, conquistar, e o impulso de lutar. Possuem grande energia e vitalidade. Uma qualidade: liderança sobre os demais.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Signo de terra, regido por Vênus, que confere sensibilidade, estabilidade e profundidade às emoções, e disposições amáveis. São amantes de beleza e do conforto. Uma qualidade: Estabilidade.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Signo de Ar, regido por Mercúrio, que confere inteligência, versatilidade, agilidade mental, sociabilidade, grande poder de persuasão. São naturalmente inquietas e curiosas. Qualidade: Inteligência.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Signo de água regido pela Lua, o que confere enorme sensibilidade e inclina à vida doméstica. São indivíduos simpáticos e bem humorados, mas ao mesmo tempo introvertidos. Qualidade: Tenacidade.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Signo de fogo regido pelo Sol, que torna os saudáveis, bonitos, cheios de vida e comunicativos. Caminham em direção ao sucesso, e só se contentam com a glória. Uma qualidade: Gentileza.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Signo de terra regido por Mercúrio, que confere raciocínio lógico, inteligência, bastante sensibilidade, agilidade mental, capacidade de análise e poder de observação. Qualidades: Versatilidade.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Signo de ar regido por Vênus, que exalta a sensibilidade e refina as emoções e sensações. Está associado à beleza, ao amor e à harmonia. São românticos, e dispostos ao amor. Qualidade: Diplomacia.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Signo de Água regido por Plutão, que confere grande magnetismo e poder, determinação e criatividade. São inteligentes, arredios, têm emoções e sentimentos fortes. Uma qualidade: Perspicácia.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Signo de fogo regido por Júpiter, que confere generosidade, nobreza, sinceridade, uma natureza jovial, e um caráter justo. São inteligentes e de raciocínio brilhante. Uma qualidade: Honestidade.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Signo de terra, regido por Saturno, que confere solidez, ambição e cautela. Fazem planos, e têm paciência de deixá-los amadurecer. São reservados, tranqüilos e econômicos. Qualidades: Tato.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Signo de ar regido por Urano, que confere dons artísticos, capacidade critica, originalidade, intuição acentuada. Costumam ser dotados de forte espírito humanitário. Uma qualidade: Idealismo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Signo de água, regido por Netuno. Sonhadores, receptivos, indecisos, sensuais, eles podem ser considerados maleáveis, com as características, positivas ou negativas. Uma qualidade: Bondade.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.