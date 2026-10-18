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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (18)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste domingo, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (18)
Autor Os capricornianos ficam até o final da noite do domingo no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Vencerá os obstáculos que surgirem, pois tem uma energia inesgotável. Sentirá atração pela vida pública, mas terá inclinação para atividades humanitárias. É Vigoroso, empreendedor e companheiro fiel.

ALERTA DO DIA

Os capricornianos ficam até o final da noite do domingo no alerta, e a indicação é de rotina durante este período. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. No amor, busque a companhia da pessoa amada. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Esta mulher tem grande vigor físico, mental e sexual. Seu espírito de liderança reage bem diante de qualquer situação. Normalmente está de bem com a vida quando sente que está amando e sendo amada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

É uma mulher gentil, batalhadora, perseverante e tem grande tato e habilidade. Para conquistá-la é preciso romantismo. Quer todas as atenções voltadas para si. É sensual e nunca perde suas conquistas.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Vivacidade, versatilidade e excelente poder de comunicação nunca faltam a esta mulher. Quer liberdade e luta por isso. Quando está interessada em alguém, mostra-se uma amante desejosa.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A nativa deste signo é paciente, criativa, sensível e muito esperta nos negócios. Defende o lar e a família com rigor. Gosta de impressionar pelo visual. Mas no entanto, quer ser amada de verdade.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A leonina é generosa, amante das festas, tem também uma mente super poderosa. Quando está vivendo uma união afetiva sempre responde com muita paixão e vontade, embora seja possessiva.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Organizada, com alto senso crítico, preocupada, séria, honesta e disciplinada. É assim a mulher deste signo. Os grandes momentos de amor de sua vida, geralmente acontecem numa fase mais adulta.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dotada de muito charme, esta mulher faz muitos amigos. Tem seus momentos de ingenuidade, indecisão e pode as vezes, se deixar influenciar. Vive cuidando do corpo e gosta de ser elogiada.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Persistência, combatividade, determinação, emoções e sentimentos fortes esta mulher tem demais. Aprende tudo com grande facilidade e sabe se impor no lar ou no trabalho.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sagitariana é bastante liberal, costuma dizer tudo o que pensa. Tem sinceridade, fidelidade de sobra e adora vencer desafios. No amor é jovial e fogosa, costuma encantar por ser inteligente.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Honestidade, dignidade, ambição, determinação e prudência. Tudo isso e muito mais faz parte da personalidade desta mulher. Não gosta de ficar exibindo o que tem.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Mulher de grande poder intelectual, idealista, independente, vive à procura de coisas novas para a sua vida. Vai sempre preferir amar, um homem que seja atencioso, cordial, criativo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Humildade, sensibilidade, gentileza, simpatia e muita prestatividade. Esta mulher é dependente e tímida, algumas vezes. Só que quando se trata de amor e sexo, tudo excita a fogosidade da pisciana.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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