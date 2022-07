Signos: confira seu horóscopo deste domingo (17)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o domingo no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. Cuidado com o distanciamento com seu par afetivo. Evite ambiente agitados.

Áries – A sua maior qualidade é a coragem e ousadia. Não é de mandar recados, pois sabe como resolver qualquer tipo de problema, encarando-o de frente. Isso vale para tudo: trabalho amor, amizade e família.

Touro – O seu charme e sua sensualidade despertam a atenção. Mas, não é só isso que faz de você tão especial, pois a praticidade e determinação para resolver problemas, fazem parte de suas qualidades.

Gêmeos – Forte poder de comunicação, inteligência e criatividade. Isso define muito bem as suas qualidades, mas também dá para acrescentar mais algumas, como simpatia, bom humor, curiosidade sociabilidade.

Câncer – O seu jeito doce, meigo e romântico atinge em cheio o coração das pessoas, mas a sensibilidade, o grande apego à família e a forte intuição que possui também realçam as suas qualidades.

Leão – O seu magnetismo pessoal atrai feito um imã. A sua segurança faz com que tenham respeito, e graças ao seu entusiasmo, à sua generosidade e sua liderança esta sempre conquistando o que deseja.

Virgem – Batalhador, inteligente, observador não perde um único detalhe. Está sempre se aperfeiçoando e também possui uma modéstia incrível, pois apesar de todas as qualidades, não deixa o orgulho tomar conta de si.

Libra – Charme, gentileza, simpatia, beleza e um forte poder de sedução. Quando está presente em um determinado lugar, tudo fica mais suave, pois também é uma pessoa romântica.

Escorpião – Sensualidade e magnetismo são suas marcas, mas quando se trata de qualidades, é preciso ressaltar a sua fé inabalável, a coragem e profundidade com que lida com as mais diversas situações.

Sagitário – É a alegria de viver em pessoa. Seu otimismo contagia os outros e, por conta disso, costuma ser o centro das atenções. Além do mais, possui um coração generoso e sua sinceridade atrai muito aliados.

Capricórnio – Senso de responsabilidade não falta. É uma pessoa que gosta de levar tudo muito certinho, por isso, é eficiente no que se propõe a fazer. Outras qualidades são tolerância, perseverança e garra.

Aquário – O romantismo e intuição estão sempre à flor da pele. Por isso, vive no mundo dos sonhos, para você, é melhor do que encarar a realidade. Sensível, capta os sentimentos dos outros e se antecipa aos fatos.

Peixes – O futuro esta em suas mãos, pois tem uma visão especial, esta sempre à frente do seu tempo. Isso aumenta seu jeito revolucionário, de quem está colocando a criatividade para funcionar o tempo todo.

