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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (17)

Quem nasceu hoje é uma pessoa com energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 06:00:00 Editado em 15.05.2026, 13:48:14
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (17)
Autor Os geminianos passam o domingo - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são seus pontos fortes. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

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ALERTA DO DIA

Os geminianos passam o domingo no alerta e a indicação é para ter paciência quando as coisas não acontecerem como você quer. Procure ter jogo de cintura com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias ou poderá ter aborrecimentos.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Homem ou mulher deste signo é um conquistador. Nasceu dotado e predisposto a conquistar o mundo e tudo que nele houver. Como Leão e Sagitário, representa o fogo, o calor vital e o poder.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O representante deste signo traz ao mundo, uma grande vitalidade, fortaleza física e firmeza de caráter, aliados a uma grande capacidade de concretizar seus desejos. Sua vida é cuidadosamente planejada.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Este nativo é sobretudo um ser adaptável, mas eminentemente racional, dos que pesam sempre os prós e contras de toda empreitada, dos que não botam prego sem estopa.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Este nativo é antes de tudo, um sonhador, uma criatura despreocupada e amorosa, às vezes sensível e exaltada, mas capaz de fazer valer a sua vontade e sua decisão em qualquer circunstância.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A pessoa deste signo é antes de tudo um forte. Recebe sua força direto do Sol, é uma pessoa egocêntrica, autoritária e absorvente. Tem um brilho dourado. Ninguém consegue mudar um ponto de vista seu.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

É antes de tudo um ser trabalhador. Tem caráter prático, algo nervoso, mas inclina-se as tarefas pacientes e constantes. Dizem que o seu signo é o da abundância e o identificam com a deusa das colheitas.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O nativo deste signo é antes de tudo um apreciador da beleza das coisas e dos seres. Sente-se apto a transmitir suas esperanças a todos os seus semelhantes, porque se interessa pela humanidade em geral.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É antes de tudo um ser dinâmico e incansável. Com Câncer e Peixes, representa a água, sua mobilidade e seu mistério profundo. A paixão, o impulso sexual e a mobilidade são suas coordenadas básicas.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Signo do elemento Fogo, junto com Áries e Leão, representa também a vivacidade e a conquista. Por isso é otimista, generoso e persuasivo. Tem uma grande boa vontade em relação ao seus semelhantes.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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É uma pessoa auto determinada, embora reservada e melancólica. Tendo vindo ao mundo sob este signo, terá uma mente ativa e prática, mas demorará bastante a tomar decisões.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

É um criador de ideias. Com seus correlatos de Gêmeos e Libra representa o Ar, a expansão, o movimento, a comunicabilidade e adaptabilidade. Esta no mínimo, cem anos adiantado sobre sua própria época.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

É emotivo, com uma receptividade especial para as alegrias e tristezas. Junto com Câncer e Escorpião, representa a Água, a passividade e a renúncia. Tem uma alma corajosa e boa, cheia de ternura e de abnegação.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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