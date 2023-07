Signos: confira seu horóscopo deste domingo (16)

Os nativos de Câncer passam o domingo no alerta

Quem nasceu hoje

Sua vida será focada em alcançar o sucesso profissional, e nada o fará desistir dos objetivos. Gostará de estar rodeado de pessoas alegres e comunicativas. Conseguirá dirigir qualquer tipo de empreendimento. É inteligente, agregador em empreendedor.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o domingo no alerta e devem manter a rotina nesta desfavorável fase. Procure fazer uma pequena caminhada e não abuse na sua alimentação. Evite discussões com a pessoa amada e familiares.

Áries – Seu maior problema consiste na tendência de agir movido pelo impulso. Por isso, deve investigar suas ideias evitando agir impulsivamente. Só assim poupará perdas pessoais e financeiras.

Touro – Possui qualidades para ser um marido excelente. Pode parecer um tanto severo, pois realmente existe uma tendência para intenso desejo físico. No entanto é digno de confiança, delicado e generoso.

Gêmeos – O geminiano aprecia uma vida social ativa e gosta de estar em contato com as pessoas, assumindo muitas vezes uma atitude dependente do meio em que está ou das pessoas que lhe acompanham.

Câncer – O canceriano não é de fácil convivência numa união, podendo criticar e achar falha, sendo exigente demais. O tipo negativo e demasiado passivo, indolente e comodista.

Leão – O leonino é bom e generoso provedor do lar e da família. Deseja sempre que os filhos e a esposa se destaquem na vida comunitário e sento orgulho quando isso acontece.

Virgem – Para muitos é difícil compreende-lo, que numa conversa de rotina se mostra discreto e indiferente. É necessária maior convivência para conseguir o entendimento até mesmo dentro de uma união conjugal.

Libra – A imaginação é muito grande e leva o libriano a divagar, renovar ideias e recordar os belos ideais que não puderam ser realizados. Deve usar a imaginação para conquistar seu progresso.

Escorpião – Em questões românticas não é sempre seguro de si e seu temperamento apaixonado e afetuoso exige demonstração igual. Deve evitar o ciúme exagerado e irracional que o transforma em egoísta.

Sagitário – O sagitariano precisa de uma esposa sensata e diplomática. Os familiares costumam ver o pior lado de sua personalidade, em vez do melhor, pois demonstra muito interesse pelos assuntos mundanos.

Capricórnio – É bem verdade que o capricorniano parece marcar passo durante anos, mas o reconhecimento e o sucesso vem um dia, muitas vezes até de maneira inesperada.

Aquário - O aquariano é o mais afável e generoso de todos os signos zodiacais. É um amante ardente, cortes e sociável, aceitando o casamento como parte do esquema doméstico.

Peixes – Tem boa possibilidade de aprender tudo o que quiser, pois sua memória é enorme e retém o conhecimento sem muito esforço. No trabalho se ajusta bem nas posições onde seja necessária a precisão.

